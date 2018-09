Politileder bøtelagt for fyllekjøring under Norway Cup

En politileder i Oslo politidistrikt er bøtelagt for fyllekjøring etter at vedkommende ble stoppet på Ekebergsletta under sommerens Norway Cup – verdens største fotballturnering for barn.

Publisert: 26.09.18 13:20 Oppdatert: 26.09.18 14:52

– Spesialenheten har hatt en sak hos oss som gjelder promillekjøring i sentrumsområdet i Oslo. Tjenestepersonen er etterforsket og ilagt et forelegg på 13.000 kroner fra Spesialenheten, for føring av motorvogn i beruset tilstand, sier fungerende sjef Liv Øyen ved Spesialenheten for politisaker til VG.

Mister ikke førerkortet

Det var under sommerens Norway Cup at den erfarne politilederen kjørte over Ekebergsletta og ble stoppet i en promillekontroll.

Mandag denne uken vedtok Spesialenheten å ilegge politilederen det aktuelle forelegget, men vedkommende mister ikke førerkortet siden promillen var på under 0,5.

– Vil trolig vedta forelegget

Oslo politidistrikt bekrefter onsdag i en pressemelding at en leder i distriktet er ilagt et forelegg på kr. 13 000 for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.

– Politimesteren har i dag mottatt en kopi av forelegget. Promillen som ligger til grunn for straffereaksjonen er under 0,5 og medfører ikke tap av retten til å føre motorvogn. Alt tyder på at forelegget vil bli vedtatt. Politidistriktet vil, når straffesaken er endelig avgjort, følge opp forholdet administrativt, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt.

Utover dette ønsker ikke politidistriktet å kommentere saken.

30.000 fotballspillere – 5000 kamper

Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn og samlet i år totalt 1891 lag og cirka 30.000 deltakere fra 50 nasjoner, ifølge arrangøren. Totalt ble det spilt om lag 5.000 kamper under sommerens turnering, på begge sider av bilveien som deler Ekebergsletta i to.

Politilederens advokat, Jens-Ove Hagen, stiller spørsmål ved bruk av begrepet «fyllekjøring» i saken.

– Min klient har ikke tapt førerretten eller fått noen prikkbelastning. Boten er på 13.000 kroner, helt i overensstemmelse med vegtrafikkloven, gjeldende forskrifter og riksadvokatens rundskriv om standardiserte bøtesatser i trafikksaker, sier Hagen til VG.