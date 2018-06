REAGERER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer på Sylvi Listhaugs (Frp) uttalelser. Foto: Fredrik Solstad

Raymond Johansen om romfolk-tilbud: Listhaug feilinformerer

Publisert: 20.06.18 07:42

INNENRIKS 2018-06-20T05:42:25Z

Raymond Johansen mener Sylvi Listuaug fraskriver seg ansvar i saken om overnattingstilbudet for romfolk i Oslo. Det avviser Listhaug.

– Man kan ikke si at man er veldig imot å forvalte skattebetalernes penger på én måte, og samtidig gjøre det, sier byrådslederen, som reagerer på Listhaugs uttalelser om romfolk-overnatting.

Bakgrunnen for saken er at Listhaug kommenterte nedleggelsen av et sykehjem i Oslo , og koblet det til at Kirkens Bymisjon, som eier det gamle sykehjemmet, har åpnet bygget som overnattingstilbud for romfolk:

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner, og flere aviser kritiserte henne for å skrive mot bedre vitende, og for dobbeltkommunikasjon. Blant annet fra VG på lederplass lørdag.

Listhaug svarte på kritikken i VG mandag. Men Johansen mener Listhaug både feilinformerer og fraskriver seg ansvar.

– Total ansvarsfraskrivelse

Johansen reagerer på at Sylvi Listhaug, på spørsmål om hvem som har ansvar for at det har bodd romfolk på det nedlagte St. Halvardshjemmet i Oslo svarer at «Det er Kirkens bymisjon som eier det, men Oslo kommune som tar den største regningen. Og Justisdepartementet».

For den største regningen tas av det Frp-styrte justisdepartementet - ikke Oslo kommune: Departementet opplyser at de ga 3 700 000 kroner til tiltaket i 2018, mens Oslo kommune opplyser at de ga 2 280 000 kroner. Året før kom 3 515 000 fra departementet, mot 1 900 000 kroner fra kommunen.

– Dette er det justisdepartementet og staten selv som bestemmer. Hvis hun hadde vært så imot det, kunne bare Frp latt være å betale. Jeg er bare veldig overrasket over at hun fortsetter å forfølge saken, som om hun ikke har løyet, sier Johansen.

Listhaug påpekte også mandag at ordningen med humanitær bistand til EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge, først ble innført i Revidert nasjonalbudsjett i 2013, under den rødgrønne regjeringen.

Støtten til prøveordningen ble imidlertid ikke videreført i det rødgrønne forslaget til statsbudsjett for 2014, men skulle evalueres. Den ble forhandlet inn igjen i budsjettavtalen med Frp, Høyre, KrF og Venstre for 2014.

Regjeringen foreslo først å kutte tilskuddet i budsjettforslaget for 2015. Siden dette har justisdepartementet, der Frp har hatt ministerposten, lagt inn bevilgninger til overnatting for tiggere i alle tre statsbudsjettforslag fra Høyre og Frp.

– Man må faktisk ta ansvar for beslutningene man tar. Dette er en total ansvarsfraskrivelse, sier Johansen.

Han understreker at han mener Kirkens Bymisjons tiltak er fint, og at det er derfor byrådet har gitt penger til det. Han sier også at han mener det var riktig å legge ned St. Halvardshjemmet i utgangspunktet, på grunn av for dårlig standard.

– Det var ikke akseptabelt å opprettholde det som et sykehjem, og derfor har alle nå flyttet til Ullerntunet som er flunktende nytt. Det tar jeg gjerne ansvar for, jeg er jo enig i den beslutningen.

Listhaug: Avviser løgn

Listhaug avviser at hun har feilinformert om hvem som har gir mest til overnattings-tiltaket da hun svarte på spørsmål om hvem som hadde ansvar for det.

– Det jeg sa, er det jo at det er kommunen og justisdepartementet som tar den største regningen, i tillegg til at kirkens bymisjon betaler noe.

Hun er slett ikke enig i at hun fraskriver seg ansvar:

– Jeg har tatt selvkritikk på at jeg har delt ut penger til dette tiltaket. Det burde jeg aldri har gjort. Hadde det vært opp til Frp hadde det aldri blitt brukt en skattekrone på dette.

– Men det var justisdepartementet med Frp-statsråd som la det inn i de siste tre budsjettene?

– Det er jo sånn at når man sitter og skal forhandle med flere partier må man ha en viss formening om hva som er mulig å kutte og ikke kutte. Det må man ta stilling til når man legger fram budsjettet, sier hun.

– Johansen bør beklage

– Nå er det tydelig at Johansen begynner å bli desperat. Jeg forstår at han har et behov for å diskutere bevilgninger og hvem som har gjort mest eller minst. Han prøver å diskutere alt annet enn at at han og byrådet han er sjef for har lagt ned 400 sykehjemsplasser så langt, sier Listhaug.

Hun påpeker at både Frognerhjemmet og Eugene Hanssens aldershjem i Oslo skal legges ned når avtalene med kommunen går ut i år, og at Frp vil jobbe for å videreføre Frognerhjemmet når det skal behandles en sak om dette onsdag.

– Johansen bør unnskylde overfor alle eldre som har blitt tvangsflyttet så langt. Det er trist hvordan byrådet i Oslo overkjører eldre og pårørende, og legger ned de sykehjemmene som er private.

Her kan du lese Faktisk sin faktasjekk om omstendighetene rundt St. Halvardshjemmet: