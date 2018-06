BA OM FØRERKORTET: Sjåføren ba til slutt politimannen forlate bilen, men da skal han ha tatt fram sitt tjenestebevis og bedt om sjåførens førerkort. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politimann fikk forelegg for å ha truet taxisjåfør

NTB

Publisert: 26.06.18 15:34 Oppdatert: 26.06.18 15:51

En politimann er ilagt et forelegg etter å ha kommet med trusler mot en taxisjåfør i Vestfold Taxi etter et julebord i Sandefjord i desember i fjor.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket episoden. Det er politimannens arbeidsgiver som avgjør om hendelsen får konsekvenser for hans arbeidsforhold.

– Sørøst politidistrikt tar Spesialenhetens avgjørelse til etterretning og har ingen kommentarer utover det. Den aktuelle tjenesteperson er ikke lenger tilsatt i politidistriktet, skriver visepolitimester Steinar Kaasa i en e-post til Nettavisen .

Politimannen stoppet en taxi i Sandefjord som var på vei til et annet oppdrag, noe politimannen ikke ville høre på. Underveis skal han ha spurt sjåføren om han var muslim og uttalt at sjåføren ikke «har rett til å være her», ifølge påtalevedtaket.

– Sjåføren fortalte politibetjenten at han ikke var politimann nå ettersom han var full, men ble på samme tid redd og tenkte at han måtte gjøre som betjenten sa. Underveis spurte mannen flere ganger om sjåføren var muslim og gjentok at han ikke hadde rett til å være her, heter det i påtalevedtaket.

Da sjåføren til slutt ba politimannen forlate bilen, skal han ha tatt fram sitt tjenestebevis og bedt om sjåførens førerkort. Politimannen skal videre ha truet sjåføren både fysisk og verbalt. Sjåføren var til slutt så redd at han ga førerkortet fra seg samtidig som han trykket på alarmknappen i bilen.

Politipatruljen som rykket ut, har forklart at de oppfattet politimannen som åpenbart beruset. Selv har mannen forklart at han husker han kjøpte et brett med shots, og at det etter det gikk i svart.

At han blant annet ba om å få se sjåførens førerkort, skyldtes at han trodde han var på jobb, har han forklart.