HET SOMMER: Hittil har det blitt tatt en rekke nye varmerekorder i Norge, og flere steder håper man nå på regn. Her forsøker en kvinne å kjøle seg ned under en paraply i Oslo i slutten av juni. Foto: Tore Kristiansen/VG

Rekordværet fortsetter: I Buskerud har det vært over 30 grader i 21 dager

Publisert: 16.07.18 11:46

Foreløpig er det ingen store lavtrykk i sikte, og meteorologen sier at godværet vil holde seg stabilt over hele landet også denne uken. Sommeren hittil har vært fullstappet av nye vær-rekorder.

– Sommerværet fortsetter for hele landet også denne uken. Nord-Norge har jo hittil ikke hatt en veldig bra sommer, men får to ganske fine dager tirsdag og onsdag, sier vakthavende meteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt .

Også i Sør-Norge fortsetter godværet, selv om Fossli understreker at det er et ønske om regn :

– Det er en mulighet for byger tirsdag og onsdag, men det gjelder bare enkelte steder. Vi vil egentlig ha jevnt regn, sier meteorologen som henviser til de mange skogbrannene i Sør-Norge den siste uken som følge av ekstrem tørke .

Godværet fortsetter

Det er ingen tegn til at det gode sommerværet forsvinner med det første heller:

– Nei, det er ingen store lavtrykk i sikte. Det er rett og slett en veldig rolig og daff værsituasjon, sier Fossli.

Pent.no: Sjekk værmeldingen her.

Sommeren hittil har vært fullstappet av nye vær- og varmerekorder:

Søndag hadde det totalt vært 21 dager totalt hvor det ble målt minst 30 grader i løpet av dagen i Gulsvik i Flå i Buskerud.

Det er en ny rekord, melder meteorologene fra Meteorologisk institutt på Twitter.

Flere rekorder

De skriver at en opptelling fra 1901 som viste at det var 20 tropedager i Oslo, anses som en feilmåling, og understreker at den uansett nå er passert.

I forrige uke meldte NTB at Gulsvik også slo den 63 år gamle rekorden for antall tropedager på rad.

Da hadde det vært over 30 grader 19 dager på rad.

Den forrige rekorden var det Kongsberg – i samme fylke – som hadde fra 1955. Da hadde det vært over 30 varmegrader i 18 dager i gruvebyen.

Nesbyen og Sigdal har 15 tropedager, førstnevnte sist målt i 1955, mens Sigdals 15 tropedager har vært i år.

Tropenatt-rekord i Oslo

Begrepet tropedag brukes altså på en dag med temperaturmaksimum på minst 30 dager, mens en tropenatt er når det er målt over 20 grader gjennom natten. Også for tropenetter har det blitt gjort nye rekorder i år:

Natt til onsdag 11. juli hadde hovedstaden sin første tropenatt på 15 år. Da ble det målt 20,1 grader som laveste temperatur hele natten.

Før dette hadde det bare vært tropenatt i hovedstaden syv ganger tidligere, hvorav forrige gang var i 2003.

Klimaforsker: – Helt ekstremt

– Norge er bygget på det været vi er vant til. Vi tar det for gitt i landbruket, og byene våre er bygget for å passe til det klimaet. I historisk sammenheng har vi vært gjennom noen variasjoner i klimaet, men disse har faktisk vært små, klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero, norsk senter for klimaforskning

Meteorologene varslet i slutten av forrige uke ti nye dager med tørt og varmt vær.

Ifølge NRK har det ikke vært så tørt på 70 år. Og det er ikke den eneste værrekorden som har blitt satt:

– Ser vi på statistikken over mai måned, stikker årets mai-vær seg ut av grafen som et Eiffeltårn. Det er helt ekstremt.

Samset påpeker at det er normalt at temperaturene i mai er forskjellige. Men ikke så forskjellige. Det vanlige slingringsmonnet mellom en kald og en varm maimåned ligger på fem grader.

– Mai på Østlandet i år ligger 3–4 grader over den varmeste mai måned vi har målt tidligere, sier Samset.

– Uvant vær i Norge på grunn av jetstrømmen

Klimaforskeren sier det er vanskelig å gi en presis analyse av sesongen før sommeren er over, men han mener det vi har sett til nå, gir bekreftelse til forskere som har spekulert i at klimaendringene påvirke jetstrømmen.

– Vanligvis er jetstrømmens bevegelser ganske forutsigbare, men flere forskere har en teori om at klimaendringene påvirker dens bevegelser. I januar og februar, da det var iskaldt, var den splittet i to. Det er derfor grunn til å tro at når jetstrømmen gjør uvante ting, får vi uvant vær i Norge, forteller forskeren.