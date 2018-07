NEKTER STRAFFSKYLD: De to drapstiltalte kameratene Eirik Vad og Marius Groth bestrider at de drepte musikeren Paul Simmons (25) og forsøkte å drepe en annen mann fra Oslo. Foto: PRIVAT/NILS BJÅLAND

Simmons-saken: Vil straffe kamerater for drap

Publisert: 03.07.18 11:39 Oppdatert: 03.07.18 12:14

INNENRIKS 2018-07-03T09:39:13Z

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener de to kameratene Eirik Vad (36) og Marius Groth (35) med viten og vilje kjøpte heroin og fikk stoffet i kroppen til Paul Simmons (25) – slik at han døde.

I rettssal 250 i Oslo tingrett er den åtte uker lange straffesaken mot de to kameratene i ferd med å avsluttes.

Tirsdag morgen startet statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller aktoratets sluttprosedyre, men hun vil ikke legge ned påstand om straff før onsdag siden saken er svært omfattende.

– Vi mener at Eirik Vad og Marius Groth med viten og vilje kjøpte heroin som de enten forledet Paul Simmons å ta eller som de tvang Paul Simmons til å ta slik at han døde to dager senere, sa Schløsser-Møller.

– Kan de tiltaltes forklaring stemme?

Statsadvokaten viste deretter til forklaringene til de to drapstiltalte mennene, hvor det blant annet kom frem at Vad og Simmons kun hadde festet på rom 621 ved Comfort Hotel Børsparken i februar 2015 .

I tillegg hevdet Vad at han trodde han hadde kjøpt kokain og ikke heroin, som var tilfellet.

Kameraten, Marius Groth, forklarte at han ikke visste noe om feilkjøpet eller inntaket av heorin.

– Kan de tiltaltes forklaringer stemme? spurte statsadvokaten, og viste til døsårsaken:

Simmons døde av en heroinoverdose, selv om han også hadde inntatt andre stoffer og var kald.

– Ønsket ikke Simmons død

Statsadvokaten mener den såkalte Simmons-saken kan oppsummeres i to hovedspørsmål:

1. Var kjøpet av heroin en bevisst handling fra de tiltaltes side?

2. Forledet eller tvang de drapstiltalte kameratene den unge musikerene Paul Simmons til å innta heroin?

– Vi har vært tydelige på at ingen av de tiltalte på noen måte hadde til hensikt å ønske Simmons død, men det er heller ikke nødvendig. Det finnes flere former for forsett i norsk rett. De tiltalte kan dømmes for forsett selv om de ikke ønsket ham død, sa statsadvokaten.

Troverdighet

Påtalemyndigheten mener begge de to drapstiltalte har null trovedighet og ramset om en rekke eksempler fra avhør og i retten som underbygget påstanden:

Eirik Vad: Påtalemyndigheten mener han har løyet og bevisst holdt unna informasjon i politiavhør.

– Vad har selv sagt at han om med antakelser og presset av politiet til å forklare seg, selv om han ikke husket noe. Han skal ha retten til å tro at han nærmest bare fant på ting i avhør siden avhøreren presset ham, sa statsadvokaten.

– Vi har avspilt avhør i retten, og de viser det stikk motsatte. Vad forklarer seg villig vekk. Han sier selv at han ikke har løyet, men kun utelatt opplysninger.

Men sannheten er at han har gitt så mye informasjon at det ikke kan sees på en annen måte enn løgn, ifølge statsadvokaten.

– En svindler og bedrager av de sjeldne

Politiadvokat Christian Hatlo ved Oslo politidistrikt har vært en del av aktoratet i tingretten og holdt fatt i den over tre år lange etterforskningen.

Politiadvokaten overtok ordet da påtalemyndighetens syn på drapstiltalte Groth ble lagt frem i sluttprosedyren.

– Vi mener hanåpenbart har tenkt svært nøye gjennom forklaringene sine i retten. Og hvis man kun hadde hørt på ham og hans forklaringe, uten noe annet, så virker han troverdig, sa Hatlo.

Men det er ikke tilfeldig at Groth har svindlet mange mennesker, ifølge politiadvokaten.

– Han inngir tillit. Han er en svindler og en bedager av de sjeldne. Så og si alle han har hatt et forhold til har han bedratt, kjærester, familie og folk han har blitt kjent med, fortsatte politiadvokaten.

– Han har vært en bedrager i hele sitt voksne liv.

– Null troverdighet

Politiadvokaten påpekte overfor dommerpanelet at Groth nektet å forklare seg om straffesaken før han fikk innsyn i dokumentene og bevisene som politiet hadde innhentet i etterforskningen.

– Han forklarte seg én gang, dagen etter pågripelsen. Deretter gikk det ni måneder før han avga en ny forklaring. Da endret han forklaring, etter å ha finlest dokumentene.

– Og hvorfor innrømmet han bedrageriene tre år etter pågripelsen? Det er mange år i fengsel, og det taler for at troverdigheten generelt er svekket. Han har kun tilpaset seg bevisene og innrømmet kun det han ikke må innrømme. Vi vurderer at han har null troverdighet.

Frikjent for drapsforsøk

De to drapstiltalte mennene var også tiltalt for drapsforsøk mot en mann i 50-årene fra Oslo. Ifølge tiltalen, forsøkte de to mennene å drepe den aktuelle mannen med en bursdagsdrink i et svindelforsøk.

Politiet spanet på festen, og avbrøt den på et tidspunkt da de følte at noe gikk galt.

Påtalemyndigheten har imidlertid valgt å frifinne dem for denne tiltaleposten, siden aktoratet mener det ikke kan sannsynliggjøres at fornærmede hadde dødd dersom politiet ikke hadde avbrutt festen.