PST har pågrepet mann i 30-årene for trusler mot journalister

Publisert: 03.07.18 10:58

Mannen ble i helgen pågrepet av PST i samarbeid med beredskapstroppen for å ha fremsatt alvorlige trusler.

Den siktede skal være en uføretrygdet mann i 30-årene, får VG opplyst.

Mannen er siktet for «inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner» etter straffelovens paragraf 117. Paragrafen ligger inn under straffelovens kapittel om «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser»

– En mann som har tilholdssted i Oslo ble pågrepet i helgen for å ha fremsatt alvorlige trusler. Han ble pågrepet i samarbeid med beredskapstroppen. Dette er en sak som PST fort fikk ansvaret for, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, til VG.

Til NTB opplyser han at «PST ble koblet inn i saken grunnet hvem truslene kom fra og hvem de ble rettet mot.»

VG får opplyst at mannen skal ha fremsatt trusler mot journalister. Mannen skal blant annet ha fremsatt drapstrusler gjennom anonymiserte e-poster. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag klokken 13.

– Vi begjærer varetektsfengsling i fire uker, med grunnlag i bevisforspillelsefare og gjentakelsesfare, sier politiadvokat i PST, Per Niklas Hafsmoe, til VG.

Straffeloven 117 rammer den som ved bruk av makt, vold eller trusler, «griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare.»

Strafferammen er seks års fengsel.

Bernsen vil ikke kommentere konkrete opplysninger tirsdag formiddag, men sier at PST vil komme tilbake til detaljene i saken i fengslingsmøtet.

Mette Yvonne Larsen er oppnevnt som forsvarer for mannen. Hun vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

VG følger saken og vil oppdatere den fortløpende.