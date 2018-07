4,5 MILLIARDER: Det er verdien på kontrakten for å bygge ny firefelts motorvei mellom Mandal og Kristiansand. Foto: Nye Veier

Kinesisk veigigant tapte kampen om milliardkontrakt på Sørlandet

Kinesiske CCCC har tapt alle forsøk på å få bygge vei i Norge. De vant heller ikke milliardkontrakten for firefelts motorvei fra Kristiansand til Mandal.

På den 21 kilometer lange strekningen skal det bygges en firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen - og Sørlandets lengste tunnel.

Nye Veier, som har ansvaret for å bygge ut E39 på Sørlandet, annonserer nå at den som har vunnet milliardoppdraget er AF Gruppen Norge AS.

Tilbudet til det kinesiske selskapet ble avvist, ifølge anskaffelsesprotokollen.

– Det er på grunn av pris. De lå høyt i pris, over byggherrens makspris, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier til VG.

Det var fem selskaper som konkurrerte om kontrakten på en verdi på 4,5 milliarder norske kroner. AF Gruppen gikk seirende ut.

– Det er en samlet god prestasjonen gjennom evalueringen som ble gjort. De var gode på alle punkter, sier Hovland til VG.

Sp advarer mot å åpne for Kina

Det kinesiske selskapets ambisjoner på det norske markedet, som en av verdens største anleggsselskap, har vakt stor oppsikt. I fjor besøkte de Norge flere ganger, blant annet for å få en introduksjon til fergefri E39.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har reagert sterkt på at Kina har veiambisjoner i Norge.

– Vi mener det er svært uklokt at store norske samferdselsprosjekt bygges av kinesere, og at regjeringen burde stoppe opp nå før norsk anleggsbransje får en voldsom konkurrent fra kinesiske selskap, sier Slagsvold Vedum til VG.

Da Stortinget i fjor vedtok å bruke mer enn 1000 milliarder kroner på vei og bane de neste årene, gikk Sp-lederen ut og advarte mot å slippe til kinesiske utbyggere .

– Når det er lagt opp til å investere i snitt 80 milliarder kroner i året i norsk infrastruktur i årene fremover, mener jeg det er uklokt å invitere kineserne inn. Disse pengene må brukes til å bygge opp norsk industri og norske entreprenører, ikke til å hente inn billig kinesisk arbeidskraft eller stålkonstruksjoner produsert i Kina, sier Slagsvold Vedum.

Ambisjoner i Norge

CCCC står bak store veiprosjekter i Asia og Afrika, men Nye Veier har tidligere runder vraket det kinesiske selskapet når de har villet kvalifisere seg til anbud.

De søkte blant annet om prekvalifisering om milliardkontrakten om ny firefeltsvei på E6 mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag, men fikk ikke være med å konkurrere om kontrakten til 4 milliarder kroner.

Nye Veier annonserer at spanske Acciona Construcción fikk den.

E39 på Sørlandet er første gang CCCC har vært prekvalifisert til et anbud hos Nye Veier.

– I Norge ønsker vi å starte i det små, med mindre prosjekter, sa lederen for CCCCs internasjonale virksomhet Wang Jingchun til Vegvesenets nettavis i fjor.

Konkurrerer om prosjekt i Oppland

Statens vegvesen opplyser til VG at de kun har fått én søknad om prekvalifisering fra CCCC tidligere. Det var på et byggeprosjekt på E16 i Jevnaker kommune i Oppland.

– Prosessen knyttet til prekvalifisering er ikke avsluttet. De har ikke levert eller vunnet/tildelt andre anbud, opplyser Vegdirektoratet .

Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge bygger ut Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag.