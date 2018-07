DØD: Musikeren Paul Simmons fra Lillestrøm ble bare 25 år gammel. Påtalemyndigheten mener to bedrageridømte kamerater tvang eller forledet 25-åringen til å innta en overdose med heroin, slik at han døde. FOTO: PRIVAT

Simmons-saken: Krever forvaringsdom

Publisert: 04.07.18 10:56

INNENRIKS 2018-07-04T08:56:42Z

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener Marius Groth (35) bør dømmes til forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år i den såkalte «Simmons-saken».

I tillegg la statsadvokaten ned på stand om den medtiltalte kameraten Eirik Vad (38) bør straffes til fengsel i 17 år.

Det kom frem da statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller avsluttet sin sluttprosedyre i den omfattende straffesaken i Oslo tingrett onsdag.

De to kameratene har hele tiden nektet straffskyld for drapet på 25-åringen, men påtalemyndigheten mener duoen har null troverdighet og at deres forklaringer rundt det uventet dødsfallet ikke holder vann over hodet.

Døde av overdose

I løpet av tre uker om vinteren 2015 ble Paul Simmons’ (25) bankkonto tømt – før en dop-cocktail stanset hjertet hans på et hotell i Oslo . To dager senere ble respiratoren koblet fra på Ullevål universitetssykehus.

Årsaken til det uventede dødsfallet så først ut til å være en selvpåført overdose, men det var noe som ikke stemte.

– Ingen affekthandling

Etter 2,5 års etterforskning ble de to kameratene Eirik Vad og Marius Groth tiltalt for drapet. Påtalemydnigheten mener duoen enten tvang eller lurte Simmons til å innta heroin – for deretter å kjøle ned 25-åringen i minst to timer.

– Det er den mest alvorlige saken i tiltalen. Drapet var selvsagt ikke planlagt, men handlingen med å dope ham ned med heroin var det. Opptakten til det som skjedde og overdosen, mener vi at må sees på som en skjerpende omstendighet. Det var ingen affekthandling, sa statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller.

Ifølge påtalemyndigheten, er normalstraffen for drap 12 år.

– Men opptakten til handlingen gjør at 13 år er riktig for dette drapet, isolert sett, sa statsadvokaten.

De drapstiltalte mennene nekter straffskyld for drapet, men har erkjent å ha bedratt Simmons for store pengesummer.

– Utnytting av verste sort

Statsadvokaten har valgt å dele opp tiltalepostene og redegjøre for retten hva hvert forhold ville ha medført av straff, isolert sett. Til slutt vil hun legge ned en samlet påstand for alle forholdene.

– Bedrageriene og bedrageriforsøkene er utnytting og kynisme av verste sort. De har opparbeidet seg Simmons tillitt og loppet ham fullstendig. De hadde ingen skrupler med å sette Simmons i en ekstremt vanskelig situasjon, sa statsadvokaten, og forklarte at disse forholdene, isolert sett, ville ha medført en fengselsstraff på to år.

Frifunnet for drapsforsøk

Én måned etter Simmons dødsfall i februar 2015, var de to kameratene på bursdagsfest hos en mann i 50-årene fra Oslo. I all hemmelighet spanet politiet på festen, fordi duoen da var mistenkt for å ha drept Simmons kort tid i forveien.

På et tidspunkt avbrøt spanerne festen, fordi de fryktet at Oslo-mannen i 50-årene var i ferd med å død. De to kameratene ble senere tiltalt for drapsforsøk, bedrageri og grovt ran etter bursdagsfeiringen.

Statsadvokaten mener imidlertid at de skal frifinnes for drapsforsøket, siden man ikke med sikkerhet kan slå fast at Oslo-mannen i 50-årene kunne død av drinken han ble servert.

Kameratene har også erkjent disse bedrageriene.

– Det er de samme straffskjerpende omstendighetene som bedrageriene av Simmons. Fornærmede var en kamerat som de bygget opp tillitt til. Denne tilliten misbrukte de på det groveste, sa statsadvokaten.

– Også denne handlingen var planlagt med et usedvanelig sterkt forsett, kynisme og hensynsløshet, og vi mener at fornærmede kunne ha dødd av pillene han ble dopet med.

Statsadvokaten mene disse forholdene ville ha medført 3–4 års fengsel dersom de kun var tiltalt for dem.

Dersom statsadvokaten hadde lagt ned påstand om straff, ut fra hva hvert enkelt forhold ville ha medført av straff, så ville Eirik Vad ha blitt idømt 19 års fengsel, mens Marius Groth vill ha blitt dømt til 28–29 års fengsel.

– Men slik fungerer ikke dette regnestykket. Vi må ta utgangspunkt i drapet som er det mest alvorlige forholdet og som ville ha gitt 13 års fengsel for begge to. Deretter må vi gjøre en skjønnsmessig vurdering, sa Schløsser-Møller.

Omfattende tiltale

Sørlendingen Marius Groth står også tiltalt for voldtekt mot en kvinne i et skogholt i 2012.

I tillegg er 35-åringen tiltalt for å ha truet en mann til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt for å ha lurt den samme fornærmede mannen til overføre 92.000 kroner til sin egen bankkonto.

– Groth skal dømmes for voldtekten av denne mannen. Bedrageriet er erkjent, sa politiadvokat Christian Hatlo ved Oslo politidistrikt i sin del av aktoratets sluttprosedyre.