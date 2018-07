MER ENN NOK FÔR: Fra åkrene nedenfor gården Frøstad Søndre på den frodige halvøya Frosta i Trøndelag, dyrker Karl Moksnes korn og gress. Foto: Kristian Helgesen / VG

Her dyrkes nødhjelpen til Sør-Norge

FROSTA/STJØRDAL (VG) Etter å ha analysert skuddene på timoteistråene, bestiller Karl Moksnes slåmaskin til helgen. Her er det mer enn nok fôr av både halm og gress, er beskjeden til tørkerammede bønder sørpå.

I de sørvendte hellingene over hundre høydemeter over Trondheimsfjorden, dyrker Karl Moksnes bygg til kraftfôr og gress til oksene i fjøset - og utover høsten, trolig også fôr til tørkerammede bønder i Sør-Norge.

– Det blir halm til overs som kan sendes nedover. Og det er klart, om avlingen fra andreslåtten blir gjennomsnittlig, så blir det overskudd fra tredjeslåtten som også kan sendes sørover, sier Moksnes til VG.

Kan vanne om det blir tørrere

I kanten av åkeren ligger fortsatt rundballene med fôr fra i fjor. Akkurat nå bor han i det som kanskje er en av Norges mest priviligerte landbrukskommuner: Frosta i Trøndelag . Her vanner grønnsaksbøndene avlingen med drikkevann. Og blir det tørrere nå, vurderer selv korn- og kjøttfebonden Moksnes å ta frem det gamle vanningsanlegget fra låven.

Med unntak av Rogaland, hvor tre slåtter er vanlig, og Finnmark, hvor det er vanlig med kun en, er det normale for bønder i Norge to innhøstinger i vekstsesongen.

Men i de siste årene har det blitt stadig mer vanlig med tre slåtter, sier Marit Jørgensen, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi til VG.

– Med varmere vår og høst, så har vekstsesongen blitt lenger. I Nord-Norge er det ikke vanlig med tre slåtter, men lenger sør virker det som at stadig flere nå satser på tre, sier Jørgensen.

Nå ser det ut til at tre innhøstinger også kan bli den nye normalen så langt nord som i Trøndelag.

– Det er veldig sjelden jeg har hatt tre slåtter. Det skjedde for to år siden, og så har det skjedd en gang før det, sier Moksnes, som planlegger tredjeslått i september.

Mangel på nedbør blir trolig ikke noe problem.

– Hvis det fortsatt er tørt når jeg er ferdig med andreslåtten, så tar jeg frem vanningsanlegget for å få fart på gresset til tredjeslåtten, sier Moksnes.

Følger med på situasjon i sør

I kornåkeren vokser seksrads bygg. Klimaet har nå blitt så varmt, at Moksnes tar sjansen på å dyrke en byggtype som blir så høy, at risikoen for at den legger seg flat av regn og vind, er stor.

Men regn og vind har ikke vært et problem i år. Isteden har sesongen vært så tørr, at det ikke har vært nødvendig med sprøytemidler for å hindre ugresset en gang.

Meteorologisk institutt sin målestasjonen på Blindern i Oslo har ikke målt tørrere mai og juni siden 1994. Tørken har ført til at flere bønder sørpå nå vurderer om de må slakte dyr, fordi de ikke har nok fôr til dem over vinteren.

Rett i underkant av halvparten av bøndene som har meldt inn at de har halm å selge, bor i Trøndelag, viser tall VG har utarbeidet på grunnlag av Felleskjøpets oversikt over bønder som ønsker å formidle fôr til tørkerammede bønder i Sør-Norge.

Moksnes, som også er leder av Frosta Bondelag, har fått med seg situasjonen i landbruket sørpå.

– Det er ikke noe artig å ikke vite om du har nok fôr, sier Moksnes.

Rødbeter og kålrot tørket ut

På målestasjonen på tunet til økobonde Vidar Kvittem i dalsiden over Hegra i Stjørdal, ble det ikke målt nedbør mellom 11. mai og 2. juni.

Det fikk triste følger får rødbetene og kålrota i grønnsaksåkeren.

– Kålrota og rødbetene har så godt som tørket bort. Kålrota spirte 20. mai. Siden har den praktisk talt stått stille, sier Kvittem til VG.

Han anslår at han har mistet to mål med kålrot og en kvart mål med rødbeter på grunn av den tørre forsommeren.

Men på radene rett ved, strekker gresset fra jordskokken seg allerede høyt. I juni målte Kvittem 62 millimeter med nedbør. Det gjorde godt til grønnsakene han hadde satt på flatt land.

Selger til Fäviken

50 kilo jordskokk selger Kvittem til gourmetrestauranten Fäviken i Sverige. Brokkoli, blomkål, løk, savoykål, rosenkål, spisskål, hodekål og gulrot, selger han på Bondens marked.

– Det er fantastisk mye fin brokkoli her, som snart kan høstes. Og aldri har jeg hatt så fin blomkål, sier Kvittem.

Han verken vanner eller gjødsler grønnsakene, men stoler på at næringen i jorda gir dem den beste smaken.

– Avlingen i år kommer til å bli dobbelt så stor som normalåret. Det er varmen som produserer, og nå produseres det mye, sier Kvittem.