FUNNET: Den ungarske mannen som er bosatt i Molde er kommet til rette. Foto: Overvåkningskamera/Politiet

Politiet: Savnet ungarer har kommet til rette

Publisert: 01.07.18 19:17 Oppdatert: 01.07.18 19:37

Politiet opplyser i en pressemelding at den savnede ungareren bosatt i Molde, har kommet til rette i Frankrike.

Mannens helsetilstand er foreløpig uavklart.

– Et ektepar i 40-årene ble fredag varetektsfengslet i fire uker for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette. Etterforskningen i løpet av helgen har svekket mistanken mot ekteparet, og de er søndag besluttet løslatt, sier politiinspektør Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Saken er fremdeles under etterforskning for å kartlegge hva som har skjedd med ungareren. I dette ligger at man også etterforsker om den savnede selv har hatt en rolle i forsvinningen, og om den kan være straffbar.

Av hensyn til etterforskningen er politiet tilbakeholdne med ytterligere opplysninger knyttet til saken, skriver politiet i pressemeldingen.

Mannens forsvarer, Olav Bowitz, sier klienten er glad for at ungareren er kommet til rette. Bowitz ble gjort kjent med dette klokken 17.45 søndag kveld.

– Han blir løslatt senere i kveld, det er noen praktiske ting som må ordnes. Men han er meget glad for å kunne treffe sin familie igjen, sier Bowitz til VG.

Forsvareren opplyser at mannen og familien kan dra på ferie til utlandet som planlagt.

Kvinnens forsvarer, Roy Peder Kulblik, forteller til VG at kvinnen er glad og letter over at ungareren er blitt funnet. Hun løslates også i kveld.

– Hun er først og fremst glad for å bli gjenforent med sin familie. Så får vi se på de tap hun har lidt etter hvert, sier Kulblik.

Siktelse foreløpig ikke frafalt

Politiet sendte ut en pressemelding om forsvinningssaken søndag kveld. Politiet opplyser til VG at siktelsen ikke er frafalt.

– Har han selv meldt seg eller har dere funnet ham?

– Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå. Det gjenstår fremdeles mer etterforskning. Blant annet må vi få klart hva hans egen rolle har vært i forsvinningen, og om den eventuell kan være straffbar, sier politiinspektør Knut Meek Corneliussen til VG.

– Er ekteparet fremdels siktet?

– De har vært siktet for det. I løpet av helgen har mistankegrunnlaget svekket, og de er besluttet løslatt, sier han.

– Men er siktelsen frafalt?

– Siktelsen er ikke frafalt, men de er løslatt, sier han.

– Vet du noe om når mannen kommer tilbake til Norge?

– Jeg har ikke opplysninger om det som jeg kan gå ut med akkurat nå, sier han.