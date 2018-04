Fortsatt på frifot etter Holmlia-skyting

Publisert: 25.04.18 17:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-25T15:28:10Z

Ingen er tatt etter at en 18 år gammel mann ble skutt på åpen gate på Holmlia i Oslo.

Skytingen skjedde like etter klokken 16 tirsdag. Selve åstedet er på en gangvei i umiddelbar nærhet til et tettbebygget boligstrøk ved Holmlia senter.

Flere barn og unge skal ha vært vitner til hendelsen. Fortsatt er de to mistenkte gjerningsmennene på frifot .

Dette til tross for at politiet har jobbet med «full styrke» i kjølvannet av skyteepisoden.

– Vi har konkrete detaljer i jakten på disse, sier seksjonssjef Anne Alræk Solem i seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt.

Ikke avhørt skuddoffer

De mistenkte personene er blitt beskrevet som gutter/unge menn med østafrikansk utseende og pene i tøyet.

18-åringen som ble skutt skal ikke være alvorlig skadet. Tirsdag opplyste politiet at han var skutt i foten/beinet.

– Vi har forsøkt å ta et avhør av ham på sykehuset i dag, men det lot seg ikke gjennomføre. Vi har grunn til å tro at han ikke var et tilfeldig offer, sier Solem.

Ber publikum om hjelp

Politiet har kjørt ut campingbilen sin til Holmlia senter, i håp om at publikum i nærområdet kommer til dem med tips.

– Vi anmoder publikum om å ta kontakt med oss. Uansett hvor lite viktig informasjonen synes å være, så kan det være den lille biten av informasjon som vi mangler, sier Solem.

Onsdag ettermiddag er det også et psykososialt team på Deichmanske bibliotek på Holmlia for å snakke med personer som trenger det.

Gjennomsøkte boliger

VG var tett på da Beredskapstroppen aksjonerte mot adresser på Holmlia. De spesialtrente politimennene gjennomsøkte blant annet en blokkleilighet og et rekkehus.

På den ene adressen det ble aksjonert mot, bor det en straffedømt mann som knyttes til et kriminelt gjengmiljø, ifølge VGs opplysninger.

– Det er en egen politiinnsats rettet mot miljøet på Holmlia. Vi har fått inn mye informasjon om miljøet, og vi bruker denne informasjonen aktivt i etterforskningen som nå pågår, sier Solem.

Til tross for det som skal være en ekstraordinær politiinnsats på Holmlia den siste tiden, var det ingen patruljebiler i området da 18-åringen ble skutt tirsdag ettermiddag.

– Det var ingen patruljer i nærheten, og vi brukte noe tid ut hit på grunn av trafikale problemer, på grunn av rushtrafikken, uttalte innsatsleder Hanne Nordve på åstedet tirsdag ettermiddag.

I februar ble en 29 år gammel mann skutt i ryggen da han var på vei til baskettrening på Holmlia.

Også i den saken er den eller de som står bak på frifot.

Denne artikkelen handler om Krim

Vold

Oslo

Politiet