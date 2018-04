HELSEFORDELER: På lørdag var bryggen på Sørenga i Oslo fylt opp med folk som ville nyte den første vårsolen. Det kan faktisk gi en rekke helsefordeler. Foto: FRODE HANSEN, VG

Dette gjør solen med kroppen din

15.04.18

Meteorologene melder at det kan bli mye sol og varmt vær den kommende uke. Det kan ifølge forskere gi flere helsefordeler. – Kom deg ut i solen, sier professor Johan Moan.

Motvirkning av en rekke alvorlige sykdommer, som: kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes, den gjør oss lykkeligere og kan gjøre at vi lever lenger er noen av helsefordelene som nevnes.

De siste dagene har våren for alvor vist seg frem for store deles av landet. Enkelte steder har gradestokken bikket 20 grader, og snøfonnene smelter i rekordfart langs veiene. Og ifølge meteorologene er det muligheter for både varme solstråler og gode temperaturer også i den kommende uken.

Vinteren har nok for de fleste føltes lang, og snørik. Da VG snakket med statsmeteorolog John Smits tidligere i vinter kunne han fortelle at man må tilbake til 2006 for å se en vinter med like mye snø som vi har sett i år.

Solen er ikke bare varmende og et hyggelig gjensyn med en ny årstid. Solen gir også en hel rekke helsefordeler. Blant annet økning at et molekyl som gir oss lykke, og den motvirker en rekke alvorlige sykdommer.

Johan Moan er professor emeritus i strålingsbiofysikk ved Universitetet i Oslo. Han er en av europas ledende eksperter på sollyset og dets påvirkning på mennesker, og han jobber for tiden med en bok om sol og helse.

Professorens råd for et lengre og lykkeligere liv er såre enkelt: Kom deg ut i solen!

– På denne tiden av året begynner solen å gi oss D-vitamin. Det er det trolig det viktigste vitaminet vi har, og motvirker en rekke sykdommer som: hjerte- og karsykdommer, diabetes, beinsykdommer og flere typer kreft, forklarer han.

Solen fører også til at kroppen i større grad produserer molekyler som gjør at nervesystemet og immunforsvaret vårt fungerer bedre, og får i gang produksjonen av et stoff i kroppen som blant annet blir brukt i leddgiktsmedisin.

– Når vi får sol på huden vår trigger det et gen i hudcellene som lager tre forskjellige molekyler. Blant annet et lykkemolekyl, som gjør at vi blir gladere når vi har vært i solen, sier Moan.

Den svenske forskeren Pelle Lindquist gjorde gjennom 90-tallet en studie over flere år, der han observerte kvinner som tilbrakte mye tid i solen, og som ikke gjorde det. Gjennom forskningen kom han blant annet frem til at de som solte seg levde lenger enn de som ikke gjorde det, opplyser Moan.

– Solen må da ha noen negative konsekvenser også?

– Ja, men langt færre enn de positive. Får man sol i overdreven dose om sommeren kan man få hudkreft og huden eldes raskere. Dette er tiden der vi er mest sårbare for solen, så et tips er å ta det gradvis, sier han.

Moen forklarer at solkrem beskytter huden mot å bli solbrent, som igjen kan gi hudkreft. Men solkremen hindrer også huden i å lage D-vitaminer.

Derfor anbefaler han at man tilbringer litt tid ute midt på dagen uten solkrem, for å få helsefordelene med solstrålene, men at man bruker solbrem etter hvert dersom man vet at man skal tilbringe mye tid ute i solen.

Økt fare for hudkreft

Anne Lise Ryel er generalsekretær i Kreftforeningen. Hun forteller at risikoen for hudkreft øker spesielt mye når man blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent.

– Når huden får for mye UV-stråling kan det føre til DNA-forandringer i pigmentcellene. De fleste av disse skadene reparerer kroppen selv, men i visse tilfeller kan cellene begynne å dele seg ukontrollert og bli til en kreftsvulst, forklarer hun til VG.

De fleste tilfelles av hudkreft kan forebygges med forsiktighet i solen. Det er ikke snakk om at vi må unngå solen helt, men å få mindre av de intense solstrålene, legger hun til.

Ryel er klar på at vinterblek hud lettere blir brent. Nyt solen, men ikke for lenge av gangen.

– Den beste måten å bruke solkrem på er å smøre seg rikelig før du går ut, så kremen får tid til å virke. Gjentar du smøringen etter en liten stund, varer beskyttelsen lenger og du får dekket områder du kanskje ikke fikk smurt første gangen, sier hun.

Den aller beste solbeskyttelsen er likevel at man tar noen pauser fra solen mellom klokken 12 og 15, når solstrålene er sterkest.

