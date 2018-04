Liv Signe Navarsete er sykemeldt som følge av sexmeldingssaken. Onsdag ved midnatt hadde ingen meldt seg som avsender av meldingen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Navarsete: – Ingen har meldt seg

NTB

Publisert: 26.04.18 02:27

Liv Signe Navarsete forteller at han ingen har meldt seg som avsender av sexmeldingen hun mottok i 2016.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum hadde satt onsdag som siste frist for å melde seg som avsender av den grove meldingen.

– Ingen har meldt seg så vidt jeg vet, sier Navarsete til NRK etter at fristen gikk ut midnatt.

Sentralstyret varslet at de ville politianmelde saken dersom ingen meldte seg innen onsdag.

Den mye omtalte meldingen ble sendt under en hyttetur til Storlien i februar 2016. Åtte Sp-tillitsvalgte og to andre menn deltok på turen, men alle ti har i tur og orden meddelt at de ikke har sendt meldingen.

Onsdag kveld ble Navarsete sykemeldt som følge av saken. Hun forteller at hun har fått tilbake noen av de samme symptomene som i 2014 med blant annet svimmelhet. Den tidligere Sp-lederen er sykemeldt på ubestemt tid.