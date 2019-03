MOLDE SYKEHUS: Hendelsen skal ha funnet sted 19. februar på Molde sykehus. Foto: Per Tormod Nilsen

TV 2: Kvinne ble erklært død – var i live

Det skal ha vært politiet som oppdaget at kvinnen var i live, selv om hun var blitt erklært død. Saken ble varslet inn til Statens helsetilsyn.

En kvinne skal 19. februar ha blitt funnet sterkt nedkjølt i Molde, og deretter blitt erklært død på Molde sykehus, skriver TV 2.

Da politiet kom til sykehuset for å dokumentere dødsfallet og starte etterforskning, skal de ha oppdaget at kvinnen likevel ikke var død.

En politimann skal ha reagert på pasienten, som beveget på seg og ga fra seg lyd, ifølge TV 2. Det skal da ha blitt startet gjenoppliving.

– Det viste seg at personen likevel ikke var død, slik at vi naturlig nok ikke har noen pågående etterforskning av et mistenkelig dødsfall i denne saken. Utover dette kan jeg ikke gi flere opplysninger, opplyser politiinspektør Elin Drønnen til TV 2.

Saken ble vurdert så alvorlig at ledelsen ved sykehuset varslet Statens helsetilsyn direkte.

– Opplysningene i varselet er i utgangspunktet taushetsbelagt, men vi kan bekrefte et varsel som omfatter rutiner ved aksidentell hypotermi, opplyser avdelingsdirektør Brynhild Braut i Statens helsetilsyn til TV 2.

Saken hos helsetilsynet er nå avsluttet. Det er foreløpig ikke opprettet en politisak.

