Bare i Norge er det siden årsskiftet meldt om mangel på 426 medisiner. Foto: NTB scanpix

Legemiddelverket ber folk om å ikke hamstre medisiner

Legemiddelverket ber folk om å ikke hamstre medisiner, og mener det vil gå ut over de svakeste dersom det skulle skje.

NTB

Publisert: 09.03.19 07:51







Grunnen til at de er bekymret er den dramatiske mangelen på legemidler i hele Europa, der blant i Norge hvor det hittil i 2019 allerede har vært mangel på 426 medisiner, skriver Aftenposten.

– Vi er bekymret for at pasientene hamstrer i en slik situasjon. Vi jobber derfor med å få lovhjemler til å prioritere og rasjonere, slik at det ikke blir førstemann til mølla. Da vil noen bli stående igjen uten behandling, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket .

les også Ap vil få bukt med medisinmangelen: – Høie har løpt fra ansvaret

Han etterlyser også klare regler på hvordan Norge skal håndtere problemet utenfor sykehus, både når det gjelder prioritering, rasjonering og om man skal stanse behandling. I tillegg ønsker han rådgivningsgrupper som i akutte situasjoner skal kunne avgjøre dette.

Helseminister Bent Høie (H) sier at det ikke vil bli iverksatt umiddelbare tiltak.

les også Har oppdaget flere feil i medisinleveranser: – Situasjonen er bekymringsfull

– Vi kan ikke etablere nye ordninger over natten. Nye tiltak må prioriteres opp mot andre tiltak i helsetjenesten. Medisinmangel er ingen særnorsk situasjon, sier han og tilføyer at det blant annet er innført et tiltak om felles innkjøp med Danmark.

Han har også gitt Helsedirektoratet og Legemiddelverket i oppdrag å gjennomgå situasjonen i Norge.