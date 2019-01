GIKK: Den omstridte skolesjefen Astrid Søgnen gikk av 1. desember, etter samarbeidsproblemer med politisk ledelse. Foto: Trond Solberg, VG

Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

Lite trygghet, opplevelse av kontrollregime og episoder med kjeft og utskjelling. Slik beskriver de ansatte arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten.

En byråkratisk etat med:

Ansatte som føler seg kontrollert

Lite handlingsrom

Lite samarbeid på tvers av avdelingene

Elementer av fryktkultur

Slik beskriver de litt over 300 sentralt ansatte i Utdanningsetaten sitt eget arbeidsmiljø. Det viser en fersk rapport fra rådgivningsselskapet PwC.

Utdanningsetaten er Norges største kommunale etat og har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for blant annet grunnskoleopplæring og videregående skoler i Oslo.

Etaten har vært i hardt vær i flere måneder før rapporten ble ferdigstilt.

«Mange ansatte opplever stor grad av kontroll, i betydningen å bli kontrollert. Dels handler dette om en opplevelse av å bli detaljstyrt på målsettinger og nøkkeltallsindikatorer, med uforholdsmessig mye kvalitetssikring og dobbeltsjekking av ledere», heter det i rapporten.

Rapporten viser også at de fleste har gode og støttende kolleger, og opplever trivsel på jobben.

«Kjeft og utskjelling»

En del ansatte opplever liten grad av tillitsbasert ledelse, og «elementer av kontroll oppleves som demotiverende». Lite trygghet i organisasjonen nevnes også, noe som gjerne kommer til uttrykk gjennom frykt for å gjøre feil og en opplevelse av stor avstand mellom ansatte og toppledelse.

Flere opplever dessuten lite anerkjennelse i jobben, og enkelte forteller om episoder med kjeft og utskjelling.

– Det har blitt avdekket noen tydelig svakheter som relasjonelle forhold (kommunikasjonsform, respekt og anerkjennelse), samarbeid på tvers og åpenhet. Dette er bærende prinsipper i tillitsbasert styring og ledelse som ledelsen og ansatte i Utdanningsadministrasjonen må ta med seg i videreutviklingen av organisasjonen, sier kommunaldirektør Bente T. Fagerli i en pressemelding.

Behov for styrket tillit

Kartleggingen av arbeidsmiljøet har vært forankret hos politisk ledelse og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som tidligere i høst fikk et fire siders varsel mot seg fra nettopp ledergruppen i Utdanningsetaten.

Det har vært en månederlang konflikt mellom Thorkildsen og tidligere etatsdirektør Astrid Søgnen, og PwC fastslår i sin rapport at det er sterkt behov for å styrke tilliten mellom etaten og byrådsavdelingen.

Men det er ikke bare mellom etaten og politisk ledelse det har vært konflikt. Også innad i etaten har det vært varslingssaker.

VG har tidligere avslørt at det de siste tre årene har kommet inn over hundre varsler mot en avdelingsdirektør i etaten. Varslene gikk på mobbing, trakassering og forskjellsbehandling, og det ble hevdet at ledelsen har skapt en fryktkultur.

Svak ytringskultur

PwC skriver at det ikke er grunnlag for å si at det er en fryktkultur i etaten, men at det «i enkelte avdelinger er elementer av det, særlig grunnet en svak ytringskultur».

En del ansatte opplever blant annet at det er lite rom til å være kritisk eller faglig uenig med ledelsen, heter det i rapporten.

Et kulturtrekk ved organisasjonen er ifølge PwC at ledere og ansatte har en svært ulik opplevelse av tillit. Flere av lederne uttrykker nemlig i stor grad å ha den tilliten de ønsker fra sine ledere.

– Rapporten peker på mye som fungerer bra. Det skal vi ta vare på. Det er godt å vite at mine ansatte vet hvorfor de går på jobben, og blir motivert av å skape en god skole, sier fungerende direktør i Utdanningsetaten Kari Andreassen i pressemeldingen.

Hun anerkjenner også de mindre positive sidene av kulturen.

– Vi må blant annet se nærmere på hvordan vi kan gi mer handlingsrom til den enkelte og at det skal være rom for å gjøre feil og lære av dem, fortsetter hun.

Andreassen forteller at det er satt ned en gruppe bestående av representanter fra Arbeidsmiljøutvalget og ledelsen i etaten, som skal dykke ned i rapporten og komme med forslag til hva de skal forbedre seg på.

VG har vært i kontakt med tidligere etatsdirektør Astrid Søgnen, men ikke lyktes i å få en kommentar til undersøkelsen.

Ville stoppe undersøkelse

I fjor sommer og høst uttrykte ledergruppen sterk motstand mot den eksterne kartleggingen som nå er ferdigstilt.

De mente en årlig, intern undersøkelse og medarbeidersamtaler var tilstrekkelig, og viste dessuten til lavt sykefravær og at varselet mot direktør Astrid Søgnen fra 2014 ble avsluttet uten funn av brudd på arbeidsmiljøloven.

Men forsøkene på å stoppe undersøkelsen vant ikke frem.

Søgnen-exit

I november i fjor ble det kjent at Søgnen ville gå av som direktør 1. desember, etter konfliktfylte måneder mellom etaten og politisk ledelse.

Søgnen gikk av etter press, ikke etter eget ønske.

Det var like etter at byrådsleder Raymond Johansen, sjefen til Thorkildsen, konkluderte med at han fortsatt hadde tillit til SV-byråden.

Høring torsdag

Førstkommende torsdag møtes Søgnen og Thorkildsen til høring i Oslo rådhus. Bakgrunnen er at Thorkildsen har påstått at Utdanningsetaten ikke har fulgt politiske føringer på en tilfredsstillende måte.

Det er komitémedlemmer fra Høyre og Venstre som har bedt om høring, for å få svar på hvilke politiske føringer det er snakk om. Både Søgnen og Thorkildsen skal forklare seg.