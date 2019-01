PÅ VEI UT: Ragnhild Røed har signert en sluttavtale med Oslo kommune og Utdanningsetaten som sikrer henne full lønn, utdanningsstøtte og begrensede krav til jobbing ut året. Foto: Krister Sørbø, VG

Avgått skoletopp får dekket BI-utdanning, jobbhjelp og permisjon med millionlønn

INNENRIKS 2019-01-23T21:28:55Z

Den omstridte skoletoppen Ragnhild Røed (62), som fikk over 100 varsler mot seg, beholder full lønn frem til 2020.

Publisert: 23.01.19 22:28

Det går frem av sluttavtalen mellom Røed og Oslo kommune , som VG har fått innsyn i. Avgangen ble kjent mandag , og skal gjelde fra 1. mars i år.

VG har tidligere avslørt at det de tre siste tre årene har kommet inn over hundre varsler mot Røed.

Varslerstormen i korthet Det er kommet inn totalt 119 varsler på ledelsen i lønnsavdelingen i Utdanningsetaten i Oslo i perioden 2014 til 21. september 2018.

92 av varslene er kommet inn de to siste årene.

Avdelingen er ledet av Ragnhild Røed, tidligere Ap-politiker fra Drammen.

Det er blitt varslet om at ledelsen mobber, trakasserer og forskjellsbehandler, og det hevdes at det er skapt en fryktkultur.

I 2016 hadde det kommet inn en navngitt varsel og 26 anonyme varsler. Sentralt varslingsråd i Oslo kommune beordret ekstern gransking.

Høsten samme året forelå resultatet i to granskingsrapporter, og det på ble påvist to brudd på arbeidsmiljøloven i det navngitte varselet. Mens rapporten på 26 anonyme varsler konkluderte med kraftig kritikk av ledelsen.

Varslene dreier seg om mobbing, trakassering og forskjellsbehandling, og at ledelsen har skapt en fryktkultur.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at det er kommet nye varsler på avdelingsdirektøren så sent som 8. januar i år.

Velferdsperm med lønn

Sluttavtalen er undertegnet av Ragnhild Røed og fungerende utdanningsdirektør i Oslo kommune, Kari Andreassen. Der går det frem at når avdelingsdirektør Røed i avdelingen EFT Kompetanse går av 1. mars i år, så går hun formelt over i annen stilling i Utdanningsetaten, men får velferdspermisjon med lønn i mars, april og mai måned, hvoretter hun avvikler all ferie og restferie i juni og juli.

Røed har som leder for lønnsavdelingen hatt en brutto inntekt på 1.065.900 kroner.

Hjemmejobbing en dag i uken

Hun beholder også andre ytelser, som dekning av mobiltelefon, iPad, PC og diverse abonnement frem til 1. januar 2020.

Videre forplikter Røed seg til å jobbe 100 prosent stilling i én måned frem til hennes fratreden fra kommunen 1. januar 2020. I de resterende månedene fra 1. august til 1. januar skal hun jobbe 20 prosent stilling, tilsvarende én dag i uken – med rett til å jobbe hjemmefra.

Arbeidsgiver Oslo kommune dekker studieavgift og bøker knyttet til et studium i prosjektledelse på BI oppad begrenset til 89.700 kroner, samt utgifter til rekrutteringsbistand til ny jobb inntil 75.000 kroner.

Reagerer på godene

Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i utdanningskomiteen i Oslo, synes Røeds avtale er for raus.

– Jeg har vært ansatt i Oslo kommune siden 2000, og har utallige ganger hatt kolleger som har sluttet fordi de har ønsket nye utfordringer. Jeg har aldri opplevd at de har fått med seg slike goder som dette her, sier hun til VG.

Røed skriver i en epost til VG at hun ikke ønsker å kommentere avtalen.

Heller ikke Kari Andreassen, som tok over som skolesjef i Oslo etter Astrid Søgnen , ønsker å kommentere detaljene i avtalen overfor VG.

– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en avtale som innebærer at vi alle kan gå videre, sier hun.

– Har Røed oppgitt de over 100 varslene som en årsak til at hun fratrer?

– Røed har selv tatt initiativ til å fratre. Hun har ikke tatt opp med meg at varslene er en årsak, sier Andreassen.

– Både en intern og ekstern undersøkelse viser at det eksisterer en intern misnøye med miljøet og ledelsen i EFT-avdelingen. Hvordan skal du nå jobbe for å bedre arbeidsmiljøet i avdelingen?

– Undersøkelsen fra PWC og Oslo kommunes egen arbeidsmiljøundersøkelse 10-faktor viser at vi har noen utfordringer i EFT. Det skal vi ta tak i. Jeg skal jobbe sammen med den nye ledelsen og de ansatte i EFT om dette, svarer hun.

Kjente til varslene

Tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen (67), som måtte gå av mot sin vilje 1. desember , var Røeds nærmeste overordnende. Hun var underrettet om varslene mot Røed gjennom flere år. Oslo kommune, som mottok alle varslene, beordret gransking i 2016.

Denne viste at ledelsen brøt arbeidsmiljøloven overfor en ansatt. I tillegg ble det rettet kraftig kritikk mot Røed.

Også Søgnen beholder sin direktørlønn på drøye én million kroner i året, helt frem til hun fyller 70 år i 2021. Hun går over i ny jobb i kultur- og biblioteksektoren 1. april.

Slakt i ny gransking

7. januar i år leverte konsulentselskapet PwC sin rapport etter en ekstern gransking av arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon. Gransking var bestilt av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Granskingen konkluderte med sterk kritikk av ledelsen i etaten . Om Røeds avdeling sto det:

«En del ansatte har i intervju med PwC trukket frem artikler i VG om resultatet fra undersøkelsen i 2015 og føler seg ført bak lyset da undersøkelsen ble presentert for de ansatte i 2016, fordi konklusjonene ble opplevd ikke å være gjengitt fullstendig og korrekt. Dette har skapt en mistillit til ledelsen fra mange av de ansatte i avdelingen.»