VOLD: En mann er siktet for vold mot en kvinne i rullestol på Årnes natt til søndag. Foto: Privat

Siktet for vold mot kvinne i rullestol

INNENRIKS 2019-01-21T21:23:55Z

Natt til søndag våknet Frp-politiker Laila Gustavsen av et voldsomt brak. Da hun gikk for å se ut av vinduet, så hun en mann gå til angrep på en kvinne i rullestol, forteller hun.

– Jeg ble vekket fordi han prøvde å sparke inn døra i bygget der jeg bor. Jeg gikk bort og så der lyden kom fra, og da hadde han gått til angrep på hun i rullestolen, forteller Gustavsen, som er varamedlem for Frp på Stortinget, til VG.

Mannen hun så utenfor vinduet sitt i Årnes natt til søndag, ropte til kvinnen som satt i rullestol og virket veldig sint, forteller hun. Så skal han ha tatt et kraftig tak i henne.

– Han bare kastet henne ut av rullestolen og ned i bakken som en tøydokke, det var helt forferdelig, forteller Gustavsen.

Det var lokalavisen Raumnes avis som først omtalte saken.

Fryktet kvinnen var død

Etter at mannen hadde revet kvinnen ut av rullestolen, forteller Gustavsen at det kom en bil bort og begynte å tute på ham. Kvinnen lå livløs på bakken, og Gustavsen fryktet hun var død, sier hun.

– Han løp først mot bilen, men så tilbake til henne og dyttet på henne, så løp han mot de i bilen.

Kvinnen beveget på seg da mannen kom tilbake til henne, forteller Gustavsen. Da menneskene i bilen forsøkte å gripe inn, sier hun at mannen begynte å sloss med dem, og rev jakka fra den ene før han løp avgårde.

Hun ringte politiet, som var raskt på stedet.

Siktet for vold

Øst politidistrikt fikk melding om hendelsen like etter klokken 03:10 natt til søndag, opplyser de til Raumnes avis. De sier til avisen at de like før fikk melding om at mannen skal ha sparket inn et vindu på et næringsbygg i Årnes sentrum.

Kvinnen ble kjørt til legevakt for sjekk, og er trolig ikke hardt skadet.

Ifølge lokalavisen fikk de kontroll på mannen like før klokken 03:30 ved hjelp av pepperspray, etter at han motsatte seg arrest og løp fra stedet før han gikk til angrep på en politibetjent.

Dagbladet får opplyst av Espen Sandvold, politiførstebetjent ved Eidsvoll lensmannskontor, at mannen er siktet for vold mot kvinnen, vold mot politiet og skadeverk.

– Han angrep også flere som forsøkte å hjelpe kvinnen. Det er sannsynlig at det vil komme flere anmeldelser, sier Sandvold til avisen.

Mannen ble avhørt søndag og er løslatt etter avhør. Det skal ikke være en relasjon mellom ham og kvinnen, ifølge Dagbladet.