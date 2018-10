MARKERING: DNM skal markere to steder i Østfold lørdag. Den første markeringen starter klokken 10 på Fisketorget i Fredrikstad. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tre svensker pågrepet på grensen til Norge

INNENRIKS 2018-10-27T08:40:19Z

Tre svenske borgere ble natt til lørdag pågrepet på grensen til Norge. De tre har tilknytning til nazigrupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

NTB

Publisert: 27.10.18 10:40

De tre ble ifølge politiet pågrepet med hjemmel i utlendingsloven § 106 i forbindelse med utvidet territorialkontroll på grensen mot Sverige .

Alle tre er tidligere straffedømte og vil bli vurdert bortvist fra Norge av hensyn til offentlig orden og sikkerhet. Politiet i Østfold opplyser at de vil fortsette sin tilstedeværelse på grenseovergangene utover lørdag.

Ved 10-tiden lørdag formiddag opplyser politiet i Fredrikstad at medlemmer av DNM deler ut flygeblad i sentrum av byen, men at der foregår i rolige former.

Politiet forventer at DNM vil stille med flere medlemmer på torgmøtene i Fredrikstad og Moss enn det vi har erfaring med fra tidligere markeringer.

– Politiet har hatt god dialog med DNM, og vi opplever samarbeidet om rammene rundt avviklingen av markeringene som konstruktiv, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.

Ytringsfrihet

Det er ventet at flere ulike grupperinger og organisasjoner vil møte opp i Fredrikstad og Moss for å ytre seg mot DNM.

– Politiet skal sørge for at markeringene avvikles slik at ytringsfriheten og ytringsretten blir ivaretatt innenfor lovens rammer. Sikkerheten til publikum skal ivaretas, og straffbare hendelser skal forebygges og forfølges så langt det er mulig, sier Myklatun.

For å forebygge straffbare handlinger og sikre ytringsfriheten vil politiet ha stor tilstedeværelse i Fredrikstad og Moss lørdag.

Politiet: lav terskel

– Politiet vil ha en lav terskel for å reagere på straffbare forhold. Hvis noen tyr til vold eller andre ulovligheter, er vi nødt til å reagere på det og sette inn nødvendige tiltak for å sikre den alminnelige ro og orden, sier stabssjef Myklatun.

DNM har meldt fra om to markeringer i Østfold‚ som etter søknader til kommunene er lagt til Fisketorget i Fredrikstad fra klokken 10 til 12 og i Dronningens gate i Moss fra klokken 13 til 15.