Morgenoppdatering 16.10.2018

BABYLYKKE: Det var knyttet stor spenning til Meghan Markle og Prins Harrys første møte med pressen etter at det i går ble annonsert at paret venter barn til våren. De nygifte er på offisielt besøk i Australia og på turens første dag i Sydney kom Meghan Markle i en hvit kjole designet av lokale Karen Gee. Kort tid etter gikk nettsiden til kjoledesigneren ned etter et enormt påtrykk fra hele verden, melder SMH.

Foto: AP