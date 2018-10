Oppland KrF: Vil ikke gå i«Rogaland-fella»

HAFJELL (VG): KrFs fylkesleder i Oppland vil gjøre det hun kan for å sikre en representativt fordeling blant representantene fylket skal sende til KrFs landsmøte, for å unngå å gå i «Rogaland-fella».

Tirsdag kveld velger Oppland KrF de seks delegatene som skal representere fylket på landsmøtet 2.november. Fylkeslederen, som selv ønsker å gå til venstresiden, regner med at hun får flertallet med seg i eget fylke.

– Det er fryktelig vanskelig å si, men min erfaring er at det er mange som støtter Hareides ønske om en regjering til venstresiden, med vekt i sentrum. Mange opplendinger har et sterkt samarbeid med Senterpartiet, sier Toril Kristiansen.

Kamp om delegatene

Forrige helg valgte Rogaland å sende 15 av 16 «blå» delegater til landsmøtet , selv om en tredjedel av salen ifølge en avstemning var «røde». De mente avstemningen ikke ble representativ når det bare ble én enkelt «rød».

Høyresiden fikk et massivt forsprang som venstresiden enda ikke har klart å ta igjen. Før møtet i Oppland har VG registrert 49 som vil stemme rødt - og 67 som vil stemme blått:

Også fylkesårsmøtet i Buskerud i går ble kaotisk etter mye diskusjon om hvordan mandatfordelingen skulle gjøres. De valgte til slutt å lytte til avstemningen i salen.

Fylkeslederen i Oppland sier hun vil legge frem et forslag som sikrer en representativ fordeling i tråd med stemningen på fylkesårsmøtet.

De skal velge fem delegater i tillegg til fylkeslederen, og det er lagt opp til at valget skal skje rundt klokken 20.

– Jeg er veldig opptatt av at det må være representativt. Vi må ha en avstemning og så regne ut hvor mange delegater vi skal sende som står for de ulike synene, rent matematisk, sier hun og forklarer at det kan gjøres med en rød og en blå liste til avstemning.

– Dere kan jo sikre en rød overvekt, for å være en motvekt mot Rogaland?

– Selv om Rogaland har bommet, må vi ikke falle for fristelsen, det er ikke rettferdig. Jeg vil jobbe for at vi skal sende en mest mulig representativt delegasjon fra Oppland, ikke bare være en motvekt mot Rogaland, sier Kristiansen.

Bekkevold forsvarer venstresiden

På fylkesårsmøtet skal KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold innlede og forsvare sitt syn om å gå til venstresiden, mens Kåre Simenstad, lokallagsleder i Sel og medlem i fylkesstyret skal argumentere for motsatt syn.

Mandag ble 16 nye delegater valgt i Buskerud, Hedmark og Finnmark. 12 av disse ble røde – en stor seier for KrF-leder Knut Arild Hareide.

Hareide vil fortsatt ikke svare på om han går av som partileder dersom han taper på landsmøtet . Partiet har sett et massivt velgertap de siste årene: