Høyre-topp ber deg droppe Esso og Shell

Stefan Heggelund (H) i Stortingets energi- og miljøkomité ber bilister om å droppe å fylle bensin på to av landets fire store bensinstasjoner.

– Jeg har et budskap til de som ønsker å ta miljøvennlige valg med lommeboken. Bruk forbrukermakten din til å droppe selskaper som fremdeles blander palmeolje inn i drivstoffet, sier Høyre-politikeren.

Han fremholder at det er fire store bensinstasjonskjeder i Norge: Shell/St1, Esso, Circle K og Uno X - og at de to kjedene som har palmeolje i drivstoffet er Shell/St1 og Esso.

– De kjedene som har valgt bort palmeolje har gjort gode valg og forbrukere som bryr seg om klima bør stemme med lommeboken og velge dem.

Han sier hans vurdering bygger på informasjon fra Regnskogfondet om at Esso og Shell/St1 ikke har kvittet seg med palmeolje i sitt drivstoff.

– Utgangspunkter er veldig positivt: Vi politikere krever at mer av bensinen og dieselen skal inneholde miljøvennlig - såkalt avansert biodrivstoff - og det skjer, sier han.

– Problemet er at det ikke bare er slik avansert biodrivstoff på markedet, men at mye fortsatt er palmeolje. 46 prosent av biodrivstoffet i Norge kom i fjor fra palmeolje, fremholder han.

– Biodrivstoffet vi ønsker er laget på matavfall, slakteavfall og annet avfall fra landbruk og skogbruk, eller frityrolje: Det er veldig klimavennlig.

– Problemet med palmeolje er at mye av det kommer fra omfattende nedhugging av skog - og at stans av slik nedhogging av skog er helt avgjørende for at vi skal nå FNs klimamål, sier han.

– Jeg mener derfor det er greit at jeg som politiker sier til forbrukerne at de bør velge bensinstasjoner hvor de kan være sikre på at de ikke får palmeolje på tanken. Jeg vil gi kudos til de selskapene som har forstått hvor unødvendig bruken av palmeolje er, sier han og legger til:

– Vi jobber nå med en merkeordning for dette, slik at forbrukerne kan gjøre best mulig valg

når de skal fylle tanken.

– Begrenset tilgang på alternativer

Kommunikasjonsansvarlig i Esso Norge, Anne Fougner, sier mangel på avansert biodrivstoff er utfordringen.

– I tråd med lovkrav og sterke drivkrefter som ble introdusert av myndighetene, økte Esso innblanding av biodrivstoff i våre produkter i 2017. Dette inkluderer også palmeoljebaserte produkter, på grunn av svært begrenset tilgang på alternativer som oppfyller bærekraftskriterier. Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier, også der det ikke kreves av norske myndigheter. Vi søker aktivt etter alternativer til palmeolje, men det er foreløpig krevende å finne tilgjengelige biokomponenter som tilfredstiller EUs bærekraftkriterier på det internasjonale markedet som ikke inneholder palmeolje, sier hun og legger til:

– Tilgang på avansert biodrivstoff som vi kan blande i våre produkter er foreløpig meget begrenset, men i likhet med andre håper Esso at dette vil øke i årene fremover. Det samme vil forhåpentligvis også gjelde for konvensjonelle biokomponenter som ikke inneholder palmeolje. Vi har redusert vår bruk av palmeoljebaserte produkter i 2018 betydelig i forhold til i 2017.

Sier de ikke bidrar til avskoging

– Sertifisert og bærekraftig palmeolje er et av mange råstoff vi har benyttet i biodrivstoffet vi selger. Vi har ikke blandet inn palmeolje i vår biodiesel så langt i 2018, men vi gjorde det i fjor og det er mulig vi vil gjøre det i fremtiden, sier kommunikasjonsrådgiver Wilhelm Kiil Rød i St1 Norge, som også er ansvarlig for Shell-stasjonene i Norge,

Han sier at all palmeolje som blandes inn i biodrivstoff i Norge er bærekraftssertifisert og følger kriterier for sporbarhet, som gjør at råpalmeoljen kan spores tilbake til den enkelte plantasje.

– Det gir oss muligheten til å skille mellom de palmeoljeprodusentene som bidrar til avskoging, og de produsentene som ikke gjør det. Og det er kun sistnevnte gruppe produsenter vi kjøper fra, forsikrer han.

Han sier biodrivstoffindustrien er pådriver til bærekrafts-sertifiseringsregimene.

– Og det at vi kun etterspør den bærekraftige palmeoljen har ført til at flere produsenter kun driver bærekraftig produksjon, fordi de får en høyere pris ved å drive bærekraftig enn å ikke gjøre det.

– Gå forbi - Høyre

Aps klimapolitiske talsperson, Espen Barth Eide, er kritisk.

– Jeg merker meg at min kollega Stefan Hegglund vil delegere til den enkelte forbruker å velge bort palmeolje i biodrivstoffet ved fraråde dem å fylle tanken på bestemte bensinstasjoner. Det synes jeg er et overraskende passivt grep fra en stortingspolitiker i et regjeringsparti.

– Riktignok mener også jeg at folk har et personlig ansvar for sin klimaprofil, men som ansvarlige politikere er det da vitterlig vår jobb å sørge for at det som tilbys på markedet er mest mulig i tråd med norske klimapolitiske mål.

– Derfor må vi ta tydelige grep nå i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 for å få palmeoljen ut av det biodrivstoffet som tilbys i Norge. Dette haster, ettersom det er dokumentert at biodrivstoff basert på palmeolje faktisk bidrar til større globale utslipp enn selv tradisjonell diesel, sier Barth Eide.

I SV rister man på hodet.

– Det er et politisk knefall når han ber forbrukerne ta det miljøansvaret regjeringen ikke vil ta. Ikke bare har Heggelund og Høyre stemt mot våre forslag om å få bort palmeoljen, de saboterer også de vedtak stortingsflertallet har gjort. Etterpå vasker de hendene sine ved å be forbrukerne ta ansvaret de selv burde tatt, sier SVs klimatalsperson Lars Haltbrekken.

– Mitt budskap til Heggelund og Høyre er: Bruk den makta det norske folk har gitt dere til å kaste ut palmeoljen. Heggelund sier: Kjør forbi Esso og Shell. Min oppfordring til klimabevisste velgere er: Gå forbi Høyre, sier han.