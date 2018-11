Flere slagsmål i Oslo - politiet angrepet

INNENRIKS 2018-11-04T05:44:20Z

Natt til søndag var det flere slagsmål i Oslo sentrum. Ved flere tilfeller ble politiet angrepet.

Ingvill Dybfest Dahl

NTB

Publisert: 04.11.18 06:44

– Det pleier å være mange ordensforstyrrelser natt til søndag, men i natt har vi hatt flere hendelser med mange personer som har slått mot hverandre og hatt en aggressiv tone mot politiet. Det er uvant. Trenden vi har hatt i natt er ikke hyggelig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Tidligere på natten anslo han til VG at rundt 100 ungdommer var samlet ved bråk i Storgata i Oslo, der flere også gikk til angrep på politiet.

– Vi fikk melding om at flere slåss, og kom til stedet med et par patruljer. Da gikk de til angrep på politiet, så vi måtte sende enda flere patruljer. Mange var ruset og beruset. Det var dårlig stemning, og de var utagerende. En politihund ble sparket og flere polititjenestemenn ble forulempet, sier han til VG.

Én person ble pågrepet og fire innbragt, mange ble bortvist fra stedet. Det skal dreie seg om ungdom i slutten av tenårene, ifølge politiet.

Det var også fire til fem personer som har slåss ved Oslo Spektrum, slåsskamp i Stortingsgata ved Saga Kino og flere ordensforstyrrelser og en mulig voldtekt ved Homanssbyen.

Mulig voldtekt

I området Hegdehaugsveien/Grønnegata i Homansbyen var det meldt om flere slagsmål. I tillegg etterforsker politiet en mulig voldtekt i samme område.

– Ingen er alvorlig skadet i ordensforstyrrelsene, og vi har kontroll. Flere er anholdt, og én av disse kan stemme med beskrivelsen av en mulig gjerningsperson for voldtekt, men det er vi i ferd med å undersøke, sa Stokkli til VG i 01.20-tiden.

Voldtekten skal ha skjedd utendørs, politiet snakket da med fornærmede og hadde sikret et åsted. Det var flere patruljer i området.

– Vi søker en mistenkt med politihund og patruljer, sa Stokkli da.

– Går til angrep

Ved hendelsen ved Oslo Spektrum, i Stenersgata, måtte patruljen som var på stedet be om bistand fra andre patruljer for å få kontroll på de fire-fem personene som slåss.

– Politiet forsøkte å stoppe dem, men i stedet går de til angrep mot politiet. I tillegg kommer det inn flere personer som blander seg inn. Vi måtte tilkalle et stort antall patruljer for å få kontroll, sier Stokkli til NTB.

Han sier at vanligvis holder det med to patruljer ved ordensforstyrrelser. Operasjonslederen sier at i natt har de blant annet ved hendelsen ved Oslo Spektrum og i Storgata måttet tilkalle et stort antall patruljer, uten at han ønsker å si hvor mange.

Ruset og beruset

Ved hendelsen i Stenersgata ble to pågrepet for vold mot politiet og flere ble bortvist fra stedet. Politiet fikk etter hvert kontroll på stedet. Ved hendelsen i Storgata ble én person pågrepet for vold mot en politihund og fire ble innbrakt for ordensforstyrrelser og forulemping av offentlig tjenestemann. Også der ble mange bortvist fra stedet.

– Det er unge folk som er ruset og beruset, sier Stokkli til NTB.