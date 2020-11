HAUKELAND: Barnet døde onsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB

Coronasmittet barn døde på Haukeland sykehus: − Minner oss om alvoret

Et barn innlagt på Haukeland universitetssykehus i Bergen døde onsdag av covid-relatert sykdom, opplyser sykehuset.

Barnet hadde en alvorlig bakenforliggende diagnose, skriver Haukeland videre.

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Helse Bergen Haukeland sier at de av hensyn til personvern og etter familiens ønske ikke kan uttale seg ytterligere om saken.

Det er ifølge helsemyndighetene første gang et barn dør med covid-19 i Norge. Det er det andre coronarelaterte dødsfallet i aldersgruppen 0-39 år.

– Det er naturligvis en veldig trist beskjed. Det å miste et barn er noe av det verste en familie, foreldre og pårørende kan oppleve. Det minner oss om at sykdommen kan være alvorlig også for barn som har alvorlige diagnoser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

– Betyr dette at man må være mer bekymret for barna sine?

– Dette endrer ikke noe på vår oppfatning av sykdommen. Vi vet også fra andre land at dette dessverre kan ramme barn en sjelden gang der hvor man har andre alvorlige diagnoser.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Foto: Ørn E. Borgen

Guldvog mener dødsfallet viser at en viktig del av arbeidet som gjøres er å beskytte pasientene som er i risikogrupper:

– Den beste måten man kan gjøre det på er å holde smittetrykket i landet vårt veldig lavt. Det gir minst mulig risiko for at vi overfører smitte fra befolkningen og til dem som har høyest risiko for alvorlig sykdom.

Også helseminister Bent Høie (H) er informert om dødsfallet.

– Mine tanker og min medfølelse går til de pårørende som nå står midt i sorgen og savnet. Å miste et barn er noe av det vondeste vi mennesker kan oppleve, sier han ifølge NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er veldig vondt å høre om dødsfallet.

– Jeg sender mine varmeste tanker til familien og alle de som nå har mistet en de var glad i, sier hun til NTB.

FHI-direktøren: – Minner oss om at også barn kan rammes

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier til VG at dette er en veldig trist nyhet.

– Det er en nyhet som minner oss om at også barn kan rammes av coronaviruset. Men først og fremst får det meg til å tenke på barnet, familien og de som står barnet nær.

FHI-DIREKTØR: Camilla Stoltenberg Foto: Mattis Sandblad

Stoltenberg understreker at hun ikke kjenner til hvilken bakenforliggende diagnose barnet hadde, men forklarer at noen underliggende sykdommer generelt gir økt risiko for infeksjoner.

Det kan blant annet gjelde barn med komplekse lidelser som alvorlig medfødte syndromer, eller alvorlige nevrologiske lidelser med betydelig nedsatt funksjonsnivå.

– Først og fremst er dette et dødsfall som minner oss om alvoret. Og at vi må etterleve tiltak for å ha kontroll hele tiden, inntil vi får andre løsninger, sier FHI-direktøren.

Hun peker på at det er veldig sjelden at barn blir alvorlig syke og trenger sykehusbehandling for covid-19.

– Selv barn med en del underliggende sykdommer tåler coronaviruset. For eksempel ser det ut som om vanlig influensa er mer risikabelt for barn enn det coronaviruset er. Ett til to barn dør hvert år i den vanlige influensasesongen, sier Stoltenberg.

