IKKE VELLYKKET OPPGJØR: – Vi har ikke klart å forsone vårt bilde av Ap som maktutøvere med Ap som terroroffer, sier Snorre Valen.

Etter 22. juli-terroren: Mener AUF ble «politisk isolert»

Tidligere SV-nestleder Snorre Valen tar et oppgjør med oppgjøret etter 22. juli i boken «Utøya-kortet». AUF-erne som opplevde terrorangrepet, har hatt mindre rom enn de fleste andre til å ytre seg fritt politisk, mener han.

Av Runa Fjellanger

22. juli 2021 er det ti år siden en høyreekstrem terrorist drepte 77 mennesker, åtte med en bombe i regjeringskvartalet i Oslo sentrum og 69 på AUFs sommerleir på Utøya.

Arbeiderpartiets ungdomsparti etterlyser fortsatt et politisk oppgjør – og det har de all grunn til, mener Snorre Valen.

Slik oppsummerer han AUF etter terroren:

Politisk isolert

Mindre rom til å ytre seg fritt

Beskyldt for å misbruke terrorangrepet

Den tidligere SV-nestlederen og stortingsrepresentanten er nå politisk redaktør i avisen Nidaros, og har skrevet boka «Utøya-kortet», som kommer ut om to uker.

Det gikk galt allerede høsten 2011, da AUF forsøkte å ta den politiske diskusjonen om 22. juli, mener han.

– Det kan ikke være tvil i ettertid om at AUF opplevde at de ikke bare tapte den debatten, men at de ble isolert politisk, sier Valen til VG.

Men først: Hva er Utøya-kortet?

– Det spørs hvem du spør. Hvis du spør den jevne nordmann, så vil en ganske stor andel svare at Utøya-kortet finnes, og det er når AUF eller Ap slår politisk mynt på 22. juli, sier Snorre Valen.

– Men hvis du spør AUF-erne som fortsatte å være politisk aktive etter 22. juli, så har de en annen opplevelse av Utøya-kortet. Det er at det de ble utsatt for, gjorde det vanskeligere for dem å delta i det politiske livet og ytre seg i offentligheten, og bli sett og lyttet til som politiske mennesker.

– Har blitt vanskeligere for alle

I 2018 raste debatten etter at daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) delte et bilde av væpnede krigere med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Det reagerte mange på, blant annet Ap-leder Jonas Gahr Støre.

UTØYA: AUF har holdt sommerleirer på Utøya helt siden 1930-årene, og fikk øya i gave fra fagbevegelsen i 1950.

«Det må være mulig å diskutere denne konkrete saken, nemlig hvilke verktøy vi har for å stoppe terrorister, uten at Jonas Gahr Støre skal trekke 22. juli-kortet», svarte Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

Han unnskyldte uttalelsen i ettertid. Det samme gjorde NRK-programleder Fredrik Solvang i januar, etter at Solvang skrev til Utøya-overlevende Tore Sinding Bekkedal at han brukte «Utøya-kortet».

– Det har blitt vanskeligere for AUF å snakke om 22. juli. Det har blitt vanskeligere for Frp å snakke om 22. juli, så derfor lar de være. Det har blitt vanskeligere for alle å snakke om 22. juli i en politisk sammenheng, sier Valen.

For å forstå hvorfor, må vi tilbake til 22. november 2011, på dagen fire måneder etter terrorangrepet.

Daværende AUF-leder Eskil Pedersen på LO Stats kartellkonferanse på Gol. Der sier han blant annet:

«Det er ingen tvil om at Frp har bidratt til en hatsk debatt om innvandring. Det er få mennesker som ikke har fått det med seg».

I Stortingets spørretime dagen etter raser debatten.



Frp-leder Siv Jensen krever svar fra utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap). Støtter han Pedersen?

«Det er som om Frp er offeret i den debatten vi har etter 22. juli – veldig merkelig», sier Støre.

Frp-nestleder Per Sandberg svarer:

«La meg først bare slå fast at det er ingen som prøver å spille offer her. Hvis det er noen som har spilt offer etter 22. juli, er det til de grader Arbeiderpartiet.»

Sandberg fulgte opp med å si at «det bør de også gjøre, for de var et av de store ofrene», og unnskyldte etterpå. Likevel var tonen satt, mener Valen.

– AUF ble isolert

– Var det den høsten det gikk galt?

– Jeg synes det, men med to forbehold. Det er viktig for meg å understreke at dette er én av mange vanskelige ting vi ikke har snakket nok om etter 22. juli. Det andre er at det kan godt hende det måtte bli slik, at det ikke var mulig da, sier Valen og fortsetter:

– Men ja, jeg mener at du ser mye av årsaken til at AUF ble isolert i høsten 2011. Det vakte veldig sterke reaksjoner da de som ble rammet av terroren selv begynte å snakke i en politisk sammenheng.

Det ble tolket som å slå politisk mynt på terrorangrepet, mener Valen.

SV-FORTID: Snorre Valen er tidligere nestleder i SV. Her med leder Audun Lysbakken på partiets landsmøte i 2017.

– Det Eskil Pedersen opplevde, var at det ikke ble mulig å si at «denne tingen er faktisk farlig å si», uten at det ble tolket som «denne tingen fører til terror og 22. juli», sier han og fortsetter:

– Da har vi et problem, for det er beviselig sånn konspirasjonsteorier og ekstremisme er farlig lenge, lenge før det fører til vold. Det forgifter det politiske ordskiftet, det svekker demokratiet og motstandskraften vår mot ekstremisme.

Alle diskusjoner om 22. juli blir kompliserte, fordi flere ting er sant på en gang, mener Valen. Både et målrettet angrep på AUF og et angrep på det norske demokratiet.

– Alle som det gjorde dypt inntrykk på, alle som gikk i rosetogene, fikk et eierskap til AUF som terrorofre. Det betyr at vi alle har projisert hva vi ønsker av AUF på dem. Dermed har de hatt mindre rom enn de fleste andre til å ytre seg helt fritt politisk. De risikerer at en rekke ting de uansett ville sagt, først og fremst blir lest som forsøk på å bearbeide et traume, mer enn et politisk utspill.

VG har kontaktet Eskil Pedersen, som ikke ønsker å kommentere saken.

ROSETOG: 200.000 mennesker samlet seg i Oslo sentrum til rosetoget 25. juli 2011.

Tre lag med berøringsangst

Valen forteller at en av de overlevende han snakket med i arbeidet med boka, satte ord på noe helt sentralt.

– Det er tre lag med berøringsangst her: Vi kvier oss for å snakke med de overlevende, for det har vi ikke erfaring med, og legger bånd på oss selv. De overlevende vet dette, og ender med å legge bånd på seg selv, sier Valen og legger til:

– Slik har vi endt opp med å legge bånd på AUF, og i stedet for å snakke om elefantene i rommet, ender forsøkene på debatt opp med fiendskap, veldig sterke følelser, eller at ord som Utøya-kortet blir brukt.

Terror, ikke ulykke

– Er det rom for å være uenig med AUF og Ap om 22. juli?

– Nei, ikke nok. Hvis det politiske Norge hadde vært flinkere til å slå ring rundt AUFs ytringsfrihet etter 22. juli, så hadde man også kunne gå mer i rette med AUF om hva de mener politisk. Da hadde vi hatt en mer normal politisk debatt.

– Det er noe overlevende jeg har snakket med etterlyser: Bare å bli møtt, tatt på alvor og få høre hvorfor man tar feil.

– Hva bør vi gjøre annerledes?

– Det første vi må gjøre er å bli flinkere på å forstå at det skjer også her. Norge er et vanlig politisk land. Vi ble utsatt for høyreekstrem terror 22. juli, og det finnes ingen «norsk fortelling» som kan glatte over det, gjøre det mer forståelig eller lettere å leve med.

– Norge er mindre unikt enn vi liker å se for oss?

– Ja. 22. juli var ingen tragedie eller hendelse eller ulykke, det var et terrorangrep, slik Bataclan, Charlie Hebdo og Christchurch var det. Først når vi tar det innover oss, så kan vi fullt ut forstå hva de som ble rammet ble utsatt for og hvorfor.

TA ØYA TILBAKE: AUF sa tidlig at de ville ta Utøya tilbake. I 2013 startet gjenreisningsarbeidet, og i 2015 arrangerte ungdomspartiet sommerleir på øya for første gang siden terrorangrepet. Her fra sommerleiren i 2017.

Det må bli mindre farlig å erkjenne at ens egne politiske omland kan utvikle seg til noe farlig, mener Valen.

– De fleste har vært veldig mye mer opptatte av å forsvare ytringsfriheten til aktører som Document, Resett og Human Right Service, enn av å sette seg inn i det som faktisk skrives på de plattformene og utviklingen de har hatt disse ti årene, sier han og fortsetter:

– Hadde vi brukt bare halvparten av den samme tankekraften på å analysere hva disse aktørene sier, skriver og mener, og hvor mange de når ut til, så hadde det vært et stort fremskritt.

– Fryktelig klønete

Nordmenn har lite erfaring med å snakke med folk som har krigs- og terrortraumer. Derfor begynner mange, han selv inkludert, lett å fortelle om sin opplevelse av 22. juli når vi møter for eksempel Utøya-overlevende, mener Valen.

– Det er ikke et uttrykk for at vi ikke bryr oss om dem, jeg tror tvert imot det er vår måte å prøve å si til dem at vi også har et sterkt forhold til den dagen. Vi husker hvert øyeblikk. Men vi blir fryktelig klønete når vi snakker med Utøya-overlevende, mange av oss. Jeg har i hvert fall vært det, sier han og legger til:

– Jeg tror du ser tegn av det samme på samfunnsnivå, og at Utøya-kortet er et uttrykk for nettopp det. Vi blir fryktelig usikre, vi vet ikke hva vi kan si og ikke, og så blir vi fryktelig frustrerte når det blir feil. Da kan vi også bli sinte på de overlevende.