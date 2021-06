MØTER I RETTEN: Mustafa har bodd i Norge siden han var seks år. Likevel mener staten at han ikke har rett på opphold. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Mustafa Hasan møter UNE i retten i dag: − Skummelt

Mandag møter Mustafa Hasan (18) Utlendingsnemnda i retten for å kjempe for videre opphold i Norge. Staten mener fortsatt at han ikke har rett på varig opphold.

Av Lara Rashid og NTB

Publisert: Nå nettopp

18-åringen fortsetter mandag sin kamp mot Utlendingsnemnda i utvisningssaken.

– Jeg er redd, selvfølgelig. Det er skummelt å gå igjennom dette, men jeg har troen og håper på det beste. Forhåpentligvis vil det skje en endring, ikke bare for meg, men for flere i min situasjon. Uansett skal jeg gå herfra med hodet hevet, sier Hasan til VG.

Staten mener 18-åringen ikke har rett på varig opphold, men Mustafas advokat, Nicolai V. Skjerdal, har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av Mustafa.

De ber om at avslaget på Mustafas søknad om opphold blir ugyldiggjort.

– Hvis det fører frem så betyr det ikke at domstolen dermed har gitt han oppholdstillatelse. Det betyr i så fall at saken går tilbake til ny vurdering i utlendingsforvaltningen, sier advokaten til NRK.

NESBRU: Her viser Mustafa Hasan fram underskriftene for saken sin. Foto: Terje Bendiksby

Utreisefristen for Hasan ble flyttet til 1. juli, slik at han kunne fullføre videregående skole. Fristen er allerede utsatt en rekke ganger.

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Etter at Hasan fylte 18 mottok han et endelig utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).

UNE mener saken er nøye behandlet og at Hasan aldri har hatt gyldig oppholdstillatelse.

– I denne saken så mener UNE at det er riktig å avslå hans søknad om opphold på humanitært grunnlag, og uten en oppholdstillatelse vil han da måtte forlate Norge, sa Terje Østraat, avdelingsleder i UNE, til NRK før helgen.

Et sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at Hasans ett år eldre bror, Abdel, har fått opphold.