1.2 Reversering av kutt til partiorganisasjonene

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne, foreslår å reversere kuttet på 20 mill. kroner til partiorganisasjonenes sentrale organisasjoner, gjennomført i statsbudsjettet i fjor høst under kap. 577 post 70. De politiske partienes sentrale organisasjoner legger til rette for utforming av politikk, organiserer frivillige og drifter en rekke støttefunksjoner for partiene.