Bråk i SV: Nestleder advarer mot «negativ partikultur»

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes foreslår flere regelendringer etter betente konflikter i partiets fylkeslag i Akershus og Finnmark.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

Fylkesnes foreslår at medlemmer som bryter med partiets linje skal kunne ekskluderes – og at det innføres hard justis for utmeldte medlemmer som ønsker å tre inn i partiet igjen. Det skjer i etterkant av opprivende konflikter og utmeldelser i partiet.

– Det må være sammenheng mellom rettigheter og plikter i SV. Folk i partiet må forplikte seg til å stille seg bak partiets program, regler og formål, sier SV-nestlederen til VG.

– Det er derfor nødvendig å stramme inn reglene.

– Må ta grep

Nestlederen opplyser om at det i dag ikke er mulig å bli ekskludert fra partiet – kun fratatt tillitsverv. De fleste andre partier har regler som lar dem ekskludere medlemmer som bryter partienes retningslinjer.

– Årsaken til at disse forslagene kommer nå, er en blanding av ulike typer enkelthendelser som har aktualisert behovet for nye retningslinjer. Konflikter har blitt mye større enn de trenger å være, særlig under coronapandemien, og måten man omtaler hverandre har blitt mye hardere. Det er en utvikling jeg ikke liker. Da må vi ta noen grep, sier Fylkesnes.

– Da tenker du på nominasjonsbråket i Akershus og Finnmark?

– Det er bare en del av et større bildet. Dette handler om hvordan man håndterer uenighet internt i SV, og tidvis er det veldig lite konstruktivt. Det har vært utfall i presse og sosiale medier mot partimedlemmer som peker i retning mot en negativ partikultur, sier Fylkesnes.

Han trekker også fram coronapandemien, og mener å kunne peke på et tøffere ordskifte når folk kan treffes mindre fysisk.

VG har forsøkt å få en kommentar fra partileder Audun Lysbakken til saken, men han har ikke ønsket å kommentere Fylkesnes’ forslag.

Vil forebygge «negativ utvikling»

I Finnmark SV har det vært en betent konflikt etter at en av favorittene til førsteplassen på stortingslista ble vraket på nominasjonsmøtet. Det har i ettertid blitt fremmet påstander om skittent spill. Hele styret i Vadsø SV har meldt seg ut av partiet i protest, og landsstyret har satt ned et utvalg for å håndtere saken.

I Akershus har også interne konflikter ført til at en ekstern kandidat, SV-nestleder Kirsti Bergstø fra Finnmark, ble innstilt på topp.

– Er det en ukultur i deler av partiet?

– Vi har hatt en veldig positiv og konstruktiv kultur, og det har vi i stor grad ennå. Men vi har sett det siste året at ikke alle elementer i partikulturen er positiv. Dette forslaget er for å forebygge negativ utvikling.

Vil stanse «SV-jojoer»

I dag er det fritt fram for tidligere SV-medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Det vil nestlederen sette en stopper for:

Sentralstyret skal godkjenne eller avvise alle innmeldelser fra tidligere medlemmer som på nytt melder seg inn i partiet.

– Det er ikke noen rettighet å være medlem i SV. Har man funnet grunn til å melde seg ut, er det ingen rett å melde seg inn igjen. I dag kan man i prinsippet være en jojo som hopper inn og ut.

Han understreker likevel at forslagene ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

Endringsforslagene Fylkesnes fremmer til SVs landsmøte lyder:

En person som har meldt seg ut av partiet kan først bli medlem igjen etter innvilget søknad behandlet av sentralstyret.

Medlemmer som åpenbart motarbeider partiets grunnleggende prinsipper, grovt bryter

vedtekter og skriftlige retningslinjer eller som handler på en måte som skader partiet, kan ekskluderes fra partiet.

Landsstyret fastsetter etiske retningslinjer for hvordan medlemmene i partiet opptrer seg imellom og utad, og som beskriver hvordan konflikter og klagesaker skal håndteres. Disse retningslinjene er bindende for alle medlemmer og ansatte i partiet.

Forlagene skal til behandling på partiets landsmøte i slutten av april.

Fylkesnes forteller at det har vært en prosess før han landet på å fremme så strenge regelendringer.

– Grunnen til at jeg tidligere har vært mot slike forslag er at jeg har fryktet at det kan brukes som et politisk verktøy for å fjerne uønskede elementer i partiet. Det er ikke sånn vi opererer i vårt parti. Partikultur bygges, den vedtas ikke. Likevel ser jeg annerledes på dette nå, og dersom noen går langt over streken må det kunne få konsekvenser.

Har snudd i saken

Lignende forslag om ekskludering har tidligere vært fremmet på SVs landsmøter.

– Da har jeg stått på talerstolen og argumentert mot det. Men jeg ser noen utviklinger i partiet jeg ikke liker, og mener det har blitt nødvendig. De aller fleste andre partier har i dag

– Har du sett noe det siste året som du mener er eksklusjonsgrunn?

– Jeg har ingen i tankene. Det er ikke klart noen liste med navn på folk som skal ekskluderes. Men dette forslaget adresserer en mangel i vårt regelverk og skal stoppe en negativ utvikling.

– Tror du at du vil få med deg landsmøtet på forslagene?

– Det er vanskelig å si, ettersom likende forslag har blitt nedstemt tidligere år. Men jeg tror at mange nå ser det samme som meg, at det er nødvendig å lage noen felles spilleregler som alle forplikter seg til. Det vil være med å sikre en positiv partikultur.