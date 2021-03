FULLT: Det ble trangt om plassen da to busser hentet strandede skikjørere på Norefjell. Foto: Privat

Skikjørere ble satt på full buss da heisen stoppet: − Fullt kaos

– Her har det skjedd en glipp. Vi synes det er ekstremt lei at folk skal sitte unødvendig trangt uten munnbind, sier daglig leder Marius Arnesen ved skisenteret.

Av Markus Tobiassen

Publisert: Nå nettopp

Sterk vind gjorde at alle heisene på Norefjell skisenter måtte stenges lørdag formiddag.

Det førte til at en større gruppe skikjørere ble stående i bunnen av anlegget, hvorpå løsningen ble å sende busser for å hente dem.

Da røk samtidig de strenge smittevernreglene også skisentrene operer under.

– Det var fullt kaos da alle gikk ut av bussen og hentet skiene sine. Hyggelig at de ordnet buss, men det må gjøres på en ordentlig måte, sier skikjører Knut Woldengen.

Han var passasjer på den første bussen, og sier det var fullt i alle seter samtidig som noen sto i midtgangen.

Woldengen legger til at han ellers har opplevd smittevernet som bra ved skisenteret og at de ansatte passer på at folk holder avstand inne i skistua.

Bilder VG har fått fra bussen viser kun én person med munnbind, mens noen har dekket munnen sin med tøy.

Omkring 100 gjester ble stående fast nederst i anlegget da heisene stoppet. De måtte hentes med buss for å komme seg til skistua og det største parkeringsanlegget, som ligger på et platå mellom den øverste og nederste delen av anlegget. Foto: Norefjell Skisenter

Beklager

Daglig leder Marius Arnesen ved Norefjell Skisenter beklager at smittevernreglene ble brutt.

– Her har det skjedd en glipp. Vi synes det er ekstremt lei at folk skal sitte unødvendig trangt uten munnbind, sier han.

Norefjell oppfordrer i utgangspunktet sine gjester til å kun ta skiheisen sammen med reisefølget sitt og å holde minst én meter avstand til alle andre.

«Dette gjelder både i heisen og generelt i skianlegget», står det på selskapets nettsider.

POPULÆRT: Norefjell ligger i Viken, halvannen time nordvest for Oslo, som gjør det til et populært mål for skikjørere fra Østlandet. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpi

Munnbind på én buss

I utgangspunktet skulle bussene ha med seg munnbind, forteller daglig leder Arnesen.

– Vi bestilte busser fra Vy. Den ene i går. Den hadde munnbind i seg. Så tilkalte vi en buss til som kom direkte.

Woldengen, som var passasjer på denne bussen, forteller at det ikke var munnbind eller sprit tilgjengelig.

Av omtrent 1.000 gjester i anlegget lørdag, var det cirka 100 som måtte busses, forteller daglig leder.

– Ville det vært en idé å kjøre flere puljer?

– Helt klart. Det var egentlig ideen også. Her har det skjedd en glipp, svarer Arnesen.

Skisenteret har redusert kapasiteten på besøkende på grunn av pandemien og har både en smittevernansvarlig og lege i bakken, forteller Arnesen.

– Vi jobber voldsomt med smittevern, sier han.

Normalt kan det være så mye som 5.700 i skianlegget. Under pandemien er kapasiteten redusert til 3.600 på dager hvor alle heisene er åpne.