MØTER KRITIKK: Forslaget til SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes anklages for å være diktatorisk. Her står han foran hovedsetet til Norges demokrati, Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Raser mot forslag fra SV-topp: − Diktatorisk

Flere SV-politikere slår hardt tilbake etter at nestleder Torgeir Knag Fylkesnes foreslo strenge, nye regler for medlemskap i partiet.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg blir skremt av forslaget til Torgeir. Det er jo diktatorisk, sier Tonje Kopstad, 1.-vara til Stortinget for Buskerud SV.

Kopstad, Linda Bergwitz i Bærum SV og Tommy Berg i Alta SV reagerer alle tre på et forslag nestleder Torgeir Knag Fylkesnes lanserte i VG.

Han vil åpne for at medlemmer som bryter med partiets linje skal kunne ekskluderes – og at det innføres hard justis for utmeldte medlemmer som ønsker å tre inn i partiet igjen.

Det skjer i etterkant av opprivende konflikter og utmeldelser i Finnmark SV, og etter bråk i Akershus SV.

les også Bråk i SV: Nestleder advarer mot «negativ partikultur»

– Fundamentalt rystet

– Tenk på det motet de har utvist i Vadsø SV, ved å melde seg ut. Jeg tenker at vi som parti må vise oss verdig for at tidligere partimedlemmer vil komme tilbake, sier Kopstad til VG.

– Da kan vi ikke kreve sentralstyre-godkjenning når noen ønsker å melde seg inn igjen.

Det er i dag ikke mulig å bli ekskludert fra partiet – kun fratatt tillitsverv. De fleste andre partier har regler som lar dem ekskludere medlemmer som bryter partienes retningslinjer.

Ifølge Linda Bergwitz har saken skapt oppstandelse i SV:

– Det har vært oppstandelse blant våre partikamerater i dag. Folk har sjeldent blitt så fundamentalt rystet som da de leste saken i VG i dag, sier Bergwitz.

KRITISK: SV-er Linda Bergwitz vil ikke gå med på å vedta noen eksklusjonsparagraf i partiet. Foto: Privat

– Autoritært

I et intervju med VG sa Fylkesnes at nominasjonsbråket i Finnmark og Akershus er en del av årsaken til at han vil foreslå denne vedtektsendringen.

I Finnmark SV har det vært en betent konflikt etter at en av favorittene til førsteplassen på stortingslista ble vraket på nominasjonsmøtet. Det har i ettertid blitt fremmet påstander om skittent spill.

Hele styret i Vadsø SV har meldt seg ut av partiet i protest, og fylkesstyret i Troms og Finnmark har satt ned et utvalg for å håndtere saken.

– Det som virkelig er ille er at det kan leses som at han går etter varslerne her. Og det er så autoritært, sier Kopstad om forslaget til SV-nestlederen.

les også Over 2,5 år uten flertall: Dette må til for ny Erna-regjering

Fylkesnes: – De misforstår

Forslagsstiller Torgeir Knag Fylkesnes (SV) avviser kritikken, og sier kritikerne ikke har forstått intensjonene i forslaget.

– De misforstår hele forslaget, og har snudd det helt på hodet. Min intensjon er å lage gode retningslinjer for håndtering av konflikt. Jeg ønsker at vi skal ta folk på alvor, og ha retningslinjer for hvordan vi snakker med hverandre. Og jeg ønsker at vi skal styrke vernet for folk som sier ifra, sier Fylkesnes.

Han understreker at forslaget om at sentralstyret skal godkjenne gjeninnmeldinger ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

– Hva tenker du om at de beskriver forslagene som «diktatorisk»?

– Jeg synes det er litt hard språkbruk for et forslag jeg mener vil gjøre SV til et tryggere og åpnere parti, hvor vi tar tak i ting som er over streken.

Må bedre partikulturen

Tommy Berg fra Alta sitter på SV på fylkestinget i Finnmark. Han tapte en kampvotering i Finnmark om å bli partiets førstekandidat til Stortinget, noe som førte til at hele styret i Vadsø SV meldte seg ut i protest.

– Det er et historieløst forslag, sier Berg.

Han viser til at mange av dem som var med på å starte opp Sosialistisk Folkeparti, forløperen til Sosialistisk Venstreparti, hadde blitt ekskludert av Arbeiderpartiet.

SV-politiker Tommy Berg fra Finnmark ønsker ikke noen eksklusjonsparagraf i SV – men slår fast at det trengs bedringer i partikulturen. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

– Det finnes andre måter å løse politisk uenighet. Samtidig må vi ha en bedre partikultur, såpass mye har blitt ganske tydelig, sier Berg, som fortsatt er SV-medlem.

– Selv har jeg vært førstekandidat og blitt vraket, og jeg holder en lav profil. Men ingen skal ekskluderes.

Berg mener ekskludering kun skal kunne skje dersom noen bryter norsk lov eller bryter partiets retningslinjer for seksuell trakassering.

les også Staten tjente seks milliarder på coronastengt grense: Krever kutt i avgifter

Tegn på at noe er galt

Berg støtter heller ikke forslaget om at sentralstyret skal måtte godkjenne nytt medlemskap for utmeldte medlemmer som ønsker å melde seg inn igjen.

– Det vil være helt feil om sentralstyret skal sitte å vurdere hvem som skal få lov å melde seg inn igjen. Og hva er det slags ressursbruk?

Han er likevel enig med Fylkesnes i én ting: Partiet må forbedre partikulturen.

– Det har vært overtramp og forsøk på å sverte hverandre. Når så mange melder seg ut, så er jo det et tegn på at noe er galt. Partikultur er ikke noe man kan vedta, men må bygges på tillit og gjensidig respekt for hverandre.

Fylkesnes er enig i flere av poengene til Berg:

– Jeg synes det er kloke innvendinger fra Tommy, men jeg er ikke redd for å etablere en sikkerhetsprofil for bruk i ekstreme tilfeller. Det er en paragraf de fleste andre partier også har.