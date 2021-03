REAGERTE: I et såkalt kontradiksjonsskrift omtaler Espen Bø det han hevder var sexfikserte aktiviteter i en politiavdeling som jobber mot menneskehandel og seksuelle overgrep. Foto: Hallgeir Vågenes

Politivarsler i Bergen om sexifisert kultur: «Så skulle man spise is med penisdildoer»

BERGEN (VG) Politietterforskeren i Bergen som har saksøkt sin egen arbeidsgiver for ulovlig gjengjeldelse, tar et kraftig oppgjør med kulturen i avdelingen han tidligere jobbet i.

Onsdag fortalte VG at politibetjent Espen Bø i Vest politidistrikt har stevnet Staten for ulovlig gjengjeldelse etter at han varslet om manglende inngripen og etterforskning av grove overgrep mot utsatte kvinner.

Det er satt av tre uker til saken, som startet i Bergen tingrett mandag.

I et omfattende notat VG har fått tilgang til, kommenterer Espen Bø innholdet i intervjuer som ble gitt av flere ansatte i politiet under arbeidet med en såkalt faktaundersøkelse i forbindelse med varselet han leverte i 2017.

Rapporten ble laget av konsulentselskapet Stamina Census, på oppdrag fra Politidirektoratet, og konkluderte med at Bø ikke hadde blitt utsatt for gjengjeldelse.

Over flere sider beskriver politimannen det han hevder var en seksualfiksert kultur blant ledere og ansatte i den såkalte EXIT-gruppen, der han jobbet i fem år.

EXIT-gruppen jobber mot menneskehandel og er blitt omtalt som bergenspolitiets flaggskip i kampen mot organisert utnytting av sårbare mennesker.

– EXIT profilerer seg på å beskytte jenter fra å blir tvunget inn i en nedverdigende og uverdig prostitusjon der de blir tvunget til å tilpasse seg et vell av ulike seksuelle preferanser for kundene, skriver Bø.

I notatet skriver Espen Bø detaljert om flere turer, seminarer og fester som ble arrangert av ledelsen ved avdelingen, og som han hevder var preget av seksualiserte aktiviteter.

– Jeg reagerer på innholdet, skriver politimester Kaare Songstad i en e-post til VG.

Han skriver at han aldri har mottatt rapporten.

SAKSØKTE STATEN: – Underholdningsinnslagene var ekstremt seksualiserte, skriver politibetjent Espen Bø om en HMS-tur til Voss. Foto: Hallgeir Vågenes

Om en vårfest, der et sporløp var en del av arrangementet, skriver varsleren at ansatte ved EXIT-avdelingen «kledde seg ut som hallik og hore».

- Jeg deltar, men jeg får meg ikke til å kle meg opp som hallik og ta del i denne harselleringen med det som jeg mener er alvorlig kriminalitet. Jeg synes det er nedverdigende overfor dem politiet er satt til å hjelpe.

Ifølge Bø ble sporløpet avviklet i det offentlige rom i Bergen.

– Hva om jeg hadde møtt noen av de prostituerte ofrene eller kildene jeg hadde, spør han.

Bø skriver videre om en studietur til Romania der EXIT-gruppen besøkte politiet i hovedstaden Bucuresti, for å bli orientert om politiets innsats mot menneskehandel og prostitusjon. På denne turen besøkte de det som varsleren oppfattet var en strippebar med tilhørende bordell.

Bø sier han og flere andre reiste seg og gikk fra stedet i protest.

– Det hadde ikke sett bra ut om de prostituerte i Bergen hadde møtt berusede politifolk fra EXIT-gruppen der, attpåtil på en jobbreise. I sin alminnelighet hadde det ikke sett bra ut om noen hadde sett oss der, skriver han.

POLITIHUSET: Politibetjent Espen Bø kritiserer kulturen ved EXIT-avdelingen i Vest politidistrikt, som jobber mot menneskehandel. Foto: Hallgeir Vågenes

Bø omtaler også en HMS-tur til Voss for alle ansatte ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, som EXIT-gruppen er en del av. På dagtid var det seminar, senere sporløp og fest, skriver han.

– Underholdningsinnslagene var ekstremt seksualiserte. Jeg synes dette er umodent og tåpelig, skriver han.

I rapporten skriver han: «Det jeg stusset mer på var at som avslutning på sporløpet, eller den siste posten jeg var på, så skulle man spise is med penisdildoer».

– Vi var ute i det offentlige rom på dagtid. Antar klokken var

rundt 14-16. Om forbipasserende hadde visst at dette var politifolk i sin betalte arbeidstid, så ville de blitt sjokkert, skriver Bø, som spør seg hvor dildoene kom fra.

– REAGERER PÅ INNHOLDET: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt sier han ikke har fått rapporten der en varsler kritiserer kulturen på avdelingen han tidligere jobbet ved. Foto: Marit Hommedal

Også her var det flere som reagerte på det han kaller pubertal underholdning, skriver han.

– Flere oppfattet at dette var fullstendig uten anstendighet. At det i tillegg skjer ute i det offentlige rom gjorde det hele ekstra pinlig. Å arrangere fest med underholdning på dette nivået og deretter vorspiel og ytterligere alkoholkonsum utover kvelden på et og samme hotell er vel ellers et fenomen som har ført til mer arbeidsmiljøproblemer fremfor løsninger.

Espen Bø sier til VG at han ikke vil kommentere innholdet i rapporten han skrev, som var en del av arbeidet med faktaundersøkelsen som var bestilt av Politidirektoratet.

– Meg bekjent reagerte ikke de på noe av dette. Ingen har kontaktet meg omkring disse forholdene som jeg pekte på. Det fremstår jo som litt merkelig, sier Bø, som forklarte seg i Bergen tingrett onsdag.

Politimester Kaare Songstad skriver i en e-post til VG at han ikke kjente til rapporten Bø har skrevet.

– Skrivet og opplysningene VG henviser til har ikke vært kjent for oss før VG tok kontakt. Jeg reagerer på innholdet, men siden dette aldri har vært videreformidlet til oss har vi ikke hatt mulighet til å ettergå eller kontrollere hva som faktisk har skjedd. Jeg vil også understreke at de personene som påstandene retter seg mot ikke har hatt mulighet til å få komme med sin versjon.

Songstad skriver på generelt grunnlag at har Vest politidistrikt hatt stort fokus på holdninger og kultur de siste årene, og at det pågående arbeidet med dette tas på høyeste alvor.

– Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media og siden dette tilflyter VG like i forkant av rettssaken antar jeg at disse spørsmålene vil bli tema for saksøkers advokat i retten og vi vil forholde oss til dette der.

VG har også lagt kritikken fra Bø frem for Politidirektoratet (POD). Seksjonssjef Frode Aarum svarer ikke på VGs spørsmål om POD har informert Vest politidistrikt om kontradiksjonsrapporten fra Bø, eller om POD har foretatt seg noe i saken.

Aarum skrev før helgen i en e-post at POD ser henvendelsen fra VG i sammenheng med rettssaken i Bergen tingrett, og at POD ikke kan kommentere på enkelthetene eller forhåndsprosedere saken i media.

- Påstandene er etter vårt syn uansett ikke relevante for saksøkers erstatningskrav. Men, for ordens skyld presiserer vi at vi ikke deler Bøs virkelighetsbeskrivelse av disse forholdene.

– Vi minner om at den aktuelle rettssaken dreier seg om at Bø mener han har blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i forbindelse med konkrete straffesaker innenfor feltet menneskehandel, skriver Aarum.