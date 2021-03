ÅSTEDET: Inni denne garasjen ble trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) drept. Politiet mener leieboeren hans, som bodde i det hvite huset i bakgrunnen, er drapsmannen. Garasjen ligger på nabotomten til offerets arbeidsplass. Foto: Terje Bringedal

Politiet om tiltalt leieboer: Lurte Kristian Løvlie (34) i drapsfelle

NITTEDAL (VG) Politiet mener den drapstiltalte leieboeren hevdet at noe var galt med en elektrisk gjenstand i garasjen. Familiefaren Kristian Løvlie ble med for å se – men kom aldri ut igjen i live.

Om morgenen 27. mai i fjor står familiefaren Kristian Løvlie (34) opp sammen med samboeren og deres tre barn i Nittedal. I boligen noen hundre meter unna er det også aktivitet. Der bor en mann (49) sammen med sin kone og flere barn.

Den 49 år gamle mannen leier boligen av Løvlie og hans far - som ligger på nabotomten til elektrikerfirmaet som Løvlie og faren driver sammen.

Like før klokken 08.15 går 49-åringen bort til elektrikerfirmaet og tar kontakt med Kristian Løvlie. Den 49 år gamle leieboeren hevder at noe er galt med en elektrisk gjenstand i garasjen som står litt bort fra huset han leier, får VG opplyst.

Uvitende om hva som er i ferd med å skje – og at leieboeren har en kniv i lommen - går de to mennene mot garasjen, ifølge politiet.

Da de kommer inn i garasjen, så tar leieboeren frem kniven og dreper familiefaren med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen, ifølge tiltalen.

Leieboerens familie er hjemme i huset som ligger ved siden av garasjen. De skal hverken ha sett eller hørt noe. Heller ingen naboer eller forbipasserende får med seg drapet. Det er ingen vitner, får VG opplyst.

OFFER: Trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) ble drept i garasjen til leieboeren sin, om morgenen 27. mai i fjor. Foto: PRIVAT

Rev garasjen

Etter drapet henter leieboeren bilen sin, en sort Citroën Picasso 2010-modell, og rygger den inn til garasjen. Deretter løfter han liket inn i bagasjerommet og kjører fra eiendommen for å kvitte seg med den døde kroppen, ifølge VGs opplysninger.

Heller ikke dette får noen med seg.

Alt fremstår fortsatt som en vanlig vårdag.

– Garasjen er revet som følge av drapet. Familien bor og jobber i området og orket ikke å se den hver dag, sier samboerens bistandsadvokat, Odd Ivar Grøn, til VG.

Liket ble aldri dumpet som planlagt, men ble liggende i bagasjerommet.

Da arbeidsdagen var over og Løvlie egentlig skulle hente barna sine i barnehagen som avtalt, så dukket han aldri opp. Et familiemedlem reagerte og la en lapp i frontruta på bilen hans hvor det sto skrevet at barna var hentet, får VG opplyst.

Ingen fikk kontakt med familiefaren, som noen uker tidligere hadde blitt trebarnsfar.

REVET: Der den hvite personbilen (t.v.) står parkert, sto garasjen der trebarnsfaren ble drept med 18 knivstikk. Garasjen er nå revet. I det hvite huset (t.h.) er elektrikerfirmaet som offeret drev sammen med sin far. Foto: Helge Mikalsen

Meldt savnet

Utover ettermiddagen begynte familien å reagere. Politiet ble varslet - som lurte på om det hadde skjedd noe straffbart. Familie, venner og bekjente deltok i søket etter den 34 år gamle familiefaren – uten hell.

Leieboeren ble avhørt som vitne av politiet, men han fortalte ikke hva som hadde skjedd i garasjen om lag 12 timer tidligere, får VG opplyst.

Parallelt med søket begynte imidlertid mistanken mot leieboeren å vokse. Ansatte ved elektrikerfirmaet til Kristian Løvlie hadde sett at leieboeren tok kontakt på morgenkvisten, noe de meldte fra til politiet om. Disse ansatte var trolig de siste som så familiefaren i live.

Da politiet fant bilen til 49-åringen med liket i bagasjerommet nesten ett døgn etter drapet, falt brikkene på plass.

I politiavhør har den 49 år gamle leieboeren erkjent de faktiske forholdene, men hva som er motivet bak handlingen er fortsatt uklart for politiet. 49-åringen er norsk statsborger som har innvandret fra Storbritannia.

Politiet mener at drapet var forberedt, blant annet fordi de mener han løy om den elektriske gjenstanden og at han hadde med seg en kniv.

Etterforskningen har ikke avdekket noen feil med den elektriske gjenstanden i garasjen, får VG opplyst.

FUNNET: Om lag 12 timer etter drapet ble trebarnsfaren funnet drept i bagasjerommet i bilen til den drapstiltalte leieboeren (49). Bilen sto parkert og forlatt utenfor Maxbo i Nittedal. Foto: TORE KRISTIANSEN

Skyldte husleie

Ifølge VGs opplysninger flyttet den drapstiltalte mannen og familien hans inn i utleiedelen i starten av året i fjor, noen måneder før drapshandlingen.

Den drapstiltalte 49-åringen hadde ikke betalt husleie i en eller flere av disse månedene - og mottok purringer fra Kristian Løvlie og hans far. Det er ingenting som tyder på at purringene skapte en konflikt mellom dem, men politiet knytter opplysningene til et mulig motiv.

I tillegg mener politiet at stress i tiltaltes liv også kan være en del av motivet i saken, selv om drapshandlingen ikke ville ha hjulpet ham med sine utfordringer.

Politiet mener drapet var planlagt, all den tid leieboeren hadde med seg en kniv hjemmefra i lommen sin og at han lurte med seg offeret til åstedet, får VG opplyst.

– Drapet var etter alt å dømme helt uprovosert og uten foranledning. Det er en brutal handling og en meget alvorlig sak, sier statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

SAVNET: Familien til Kristian Løvlie sitter tilbake i sjokk og sorg i Nittedal, forteller deres bistandsadvokat Odd Ivar Grøn til VG. Foto: PRIVAT

Tilregnelighet

Den drapstiltalte 49-åringen har vært vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige, som har konkludert med at han var tilregnelig i perioden i mai i fjor da drapet fant sted. Det betyr at han kan vente seg en lengre fengselsstraff om han dømmes i drapssaken.

– Det er en mor som sitter tilbake alene med tre små barn. Det minste barnet var under en måned gammelt. Hun og familien opplever drapet som helt meningsløst og er fortsatt helt knust, sier Grøn til VG.

Straffesaken mot den drapstiltalte leieboeren starter i Nedre Romerike tingrett i slutten av april.

– De gruer seg til saken, men de ser også frem til å bli ferdig med den. De har ingen store forventninger til at saken vil gi dem alle svar på spørsmålene de sitter med, sier bistandsadvokaten.

VG har vært i kontakt med den drapstiltaltes forsvarer, advokat Lars Mathias Undheim. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.