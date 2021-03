Oslo kan få flere vaksiner Foto: Fredrik Solstad

FHI vil endre vaksinefordelingen: Oslo kan få 43 prosent mer

FHI vil begynne å fordele vaksiner etter befolkningstall over 18 - sjekk her om din kommunene får flere eller færre vaksiner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hittil har alle vaksinene som kommer til Norge blitt fordelt likt mellom alle kommuner, etter hvor mange eldre innbyggere de har. Det betyr at kommuner med flere eldre har fått tildelt en større andel vaksiner, og at kommuner med en ung befolkning - som Oslo har fått en mindre andel.

Nå mener FHI at det er riktig å endre fordelingsnøkkelen for vaksiner, fordi den eldste delen av befolkningen er vaksinert.

Sjekk hele listen over hva dette får å si for din kommune her HER.

Folkehelseinstituttet mener at det mest riktige er å basere fordelingsnøkkelen på andelen av befolkningen over 18 år, skriver de i et beslutningsgrunnlag om dette til regjeringen.

De ti som vil få størst økning er:

Oslo kommune: 43,1 prosent

Gjesdal kommune, 36,9 prosent mer.

Ullensaker, 29,3 prosent mer.

Nannestad, 29,1 prosent mer.

Sola, 28,6 prosent mer.

Sandnes, 27,4 prosent mer.

Tromsø, 25,8 prosent mer.

Klepp, 25,4 prosent mer.

Ås, 22,4 prosent mer.

Rælingen, 22.1 prosent mer.

De ti som vil få en størst nedgang er:

Ibestad, 41,8 mindre

Beiarn, 41 prosent mindre

Osen, 39,1 prosent mindre.

Bindal, 39 prosent mindre.

Leka, 39 prosent mindre.

Evenes, 38,8 prosent mindre.

Rendalen, 38 prosent mindre

Fedje, 38 prosent mindre.

Lødingen, 37,2 prosent mindre.

Engerdal, 37 prosent mindre.

FHI sier det blir en del større bykommuner som får mer, og særlig mindre kommuner som får mindre.

«For Oslo vil dette som anført gjøre at de i stedet får 9,2 prosent av de nasjonale dosene, vil få 13,2 prosent av dosene", skriver FHI»

Sjekk hvordan din kommune ligger an i vaksineringen med de dosene som har blitt fordelt hittil: