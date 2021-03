ENDRING: Oppgradering av loven skal sørge for at studenter kan bli tryggere på karakteren de får på eksamen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Vil ha nye eksamensregler for studenter

Regjeringen foreslår å endre universitets- og høyskoleloven. To sensorer og fortsatt «hemmelig» karakter når du klager på eksamen skal styrke studentenes rettigheter, mener utdanningsministeren.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister, har selv hørt fra studenter som har opplevd at eksamenskarakteren spriker veldig.

VG har tidligere skrevet om student Luca Thompson (19) som strøk på deleksamen ved Handelshøyskolen BI høsten 2020. Etter å ha klaget fikk han toppkarakter.

– Hvis du som student jobber hardt med en eksamen så burde den vurderes så grundig som mulig, sier Henrik Asheim (H) til VG.

Han sier det blir mer arbeid for studiestedene å doble sensorene på eksamen, men at det er et grunnleggende ansvar de har til studentene.

– Jeg tror det blir dobbelt så trygt, selv om det blir mer jobb.

FORSLAG: Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister, legger frem forslagene til lovendringene på fredag. Foto: Hanna Thevik, VG

Regjeringen foreslår dette:

Krav om to sensorer: Det betyr at på alle eksamener hvor karakterskalaen er A-F, så skal det være to sensorer, ikke bare en, som vurderer oppgaven. Dette skal styrke studentenes rettssikkerhet og kan bidra til bedre karakterfastsettelse.

Beholde blind sensur ved eksamen: Når studenten ber om en ny vurdering av besvarelsen sin så vil den nye sensoren ikke få vite opprinnelig karakter. Det gir en god og uavhengig sensur.

Universitets- og høyskoleloven har tidligere blitt gjennomgått av Aune-utvalget, som har kommet med en rekke forslag til fornyelser. De har blant annet foreslått å gå bort fra blind sensur ved klaging på eksamenskarakter. Det ønsker ikke regjeringen å endre.

Viktig med grundig eksamen

Det er viktig for studentene at eksamen får en grundig og faglig vurdering mener nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Felipe F. Garcia.

– Vi har ønsket oss to sensorer på eksamen, da blir karakteren så sikker som den kan bli, sier Garcia til VG.

Han setter pris på at regjeringen er på lag med studentene.

– Blind sensur sikrer en nøytral vurdering og at sensoren ser objektivt på saken når den skal vurderes på nytt. Flere har vært uenige om det fortsatt skal være slik. Innspillet vårt er at studentene ønsker å beholde det slik som det er nå, hvor den tidligere karakteren ikke vises til den nye sensoren.

Forslagene til lovendringene legges frem av regjeringen på fredag.

– Utgangspunktet er at loven er gammel og at den ikke er blitt helhetlig endre på en stund. Nå har vi har fått gode råd på hva som kan endres, sier Asheim.

– Blir det ikke dyrt for universitetene og høyskolene å ha to sensorer?

– Vi mener institusjonene klarer å løse endringen innenfor rammene som er nå, de kan løse det med interne sensorer. Så kan vi ta en diskusjon om de mener at de trenger mer penger, sier Asheim.

– Hvorfor har dere ikke fulgt alle forslagene fra Aune-utvalget?

– Vi er uenige om at det er riktig å fjerne blind sensur. Jeg mener at hvis du klager på en karakter så er det veldig viktig at den nye sensoren ikke vet hva du først fikk. Vi er uenige med dem på det.