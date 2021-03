STRYKER: De fleste med dyskalkuli klarer ikke å fullføre matte på videregående og får dermed ikke vitnemål. Foto: Frode Hansen, VG

Vil fjerne aldersgrense som stopper tallblinde

Om man er over 25 år, kan man ikke søke om dispensasjon for manglende vitnemål hvis man vil ta høyere utdanning. Det vil regjeringen endre på.

Publisert: Nå nettopp

Det er spesielt de med dyskalkuli (tallblindhet) som søker på denne ordningen, fordi de med en slik diagnose ikke klarer å fullføre matte på videregående, ifølge Dysleksi Norge. Personer med dyskalkuli har nemlig store problemer med tall og grunnleggende matte.

Dermed får de ikke generell studiekompetanse, som er et krav for å komme inn på høyere utdanning.

Frem til du fyller 25 år kan imidlertid universitetene og høyskolene gi dispensasjon fra kravet til generell studiekompetanse, dersom man kan dokumentere årsaker til at man ikke har fullført enkelte fag i videregående skole.

Slik regelen er i dag, kan ikke de over 24 år få en slik dispensasjon. Dette vil regjeringen endre på.

– Det er fint at du kan få unntak fra hovedregelen frem til du er 24 år, men hvorfor i alle dager skal du ikke få det når du er 25?, spør forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

VIL FJERNE GRENSEN: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) syns det er rart at det er en aldersgrense på dispensasjonen. Foto: Hanna Thevik

Han syns det er rart at muligheten går ut når man fyller 24 år.

– Vi vil jo at flere skal ta utdanning, så det er helt ulogisk å si at det er en aldersgrense, sier han.

Fredag kommer den nye universitets- og høyskoleloven, og der forslår regjeringen å fjerne denne grensen på 25 år.

Fikk ikke ta høyere utdanning

Ifølge Dysleksi Norge, har aldersgrensen stoppet mange fra å ta høyere utdanning. En av dem var Fredrik Holm (30).

Da han i 2017 skulle søke på høyere utdanning, var han for gammel til å få dispensasjon.

– Jeg har ikke hatt noen vill fantasi om å bli økonom eller forsker som bare sitter med tall, og da synes jeg det blir så urettferdig å bli belastet for en ting jeg ikke kan noe for. Det er så ineffektivt at man laget barrierer for folk som har lærevansker, sier Holm til VG.

MISTET UTDANNING: Fredrik Holm (30) fikk ikke ta høyere utdanning fordi han søkte etter å ha fylt 24 år. Foto: Privat

Han har ikke mattekarakterer fra videregående og mener forslaget om å fjerne aldersgrensen er et steg i riktig retning.

– Jeg håper at dette gjør at vi kan få et annet type syn på at man ikke må lage barrierer, som mennesker med funksjonshemning møter hver dag. Det er bedre å hjelpe oss med en utdannelse slik at vi blir er den del av fellesskapet.

Holm arbeider i dag i Dysleksi Norge og håper forslaget fra regjeringen bidrar til at folk med lærevansker blir møtt med forståelse og tilrettelegging, både i utdanning og på jobb.

STORE FORSKJELLER: Caroline Solem sier at det er store individuelle forskjeller blant dem som har dysleksi og de som har dyskalkuli. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, sier at det nok er store mørketall på hvor mange som har dyskalkuli, men at det er registrert at fem prosent i befolkningen har det.

Det er like mange som har dysleksi.

– Det tror jeg blir en lettelse for mange. Vi får mange telefoner fra medlemmer som blir stoppet fra å ta høyere utdanning kun fordi de har strykkarakter i et fag. Vi tror dette har mye å si for mange. Et tidligere hinder fra å ta høyere utdanning, blir det nå mulig å klatre over.

Kun helt spesielle tilfeller får dispensasjon

Alle som av en eller annen grunn mangler fag for å få vitnemål kan søke på dispensasjon, men Samordna opptak skriver at det kun er i helt spesielle tilfeller at man får innvilget dispensasjon.

– Et eksempel på grunnlag for å søke dispensasjon er at du har bestått alle fag på videregående skole, bortsett fra matematikk, på grunn av dokumentert dyskalkuli, skriver de.

Caroline Solem sier at det er store individuelle forskjeller blant dem som har dysleksi og de som har dyskalkuli.

– Dysleksi rammer gjerne i flere fag, med mindre man får god tilrettelegging. Dyskalkuli rammer derimot ikke like bredt fordi vanskene er mer avgrenset til matematikk. Men de har ofte ikke like god tilgang til hjelpemidler og tilrettelegging, forklarer hun.

Hun forteller at det har vært mer fokus på dyskalkuli den siste tiden.

– Konsekvensen av lite oppmerksomhet har også være at det har vært lite fokus på å hjelpe folk på som sliter med tall det på skolen. Flere blir fanget opp for sent og noen får kanskje ikke hjelp i det hele tatt.