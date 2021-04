GURI OG GUTTA: Ingen tvil: Guri Melby er frontfigur på Venstre-ledelsens «bandbilde». Hun leder det lille regjeringspartiet inn mot stortingsvalget sammen med nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: Terje Bringedal

Ingen Guri-effekt for Venstre – frykter nederlag på rus

For 13 måneder siden ble Guri Melby (40) kunnskapsminister. For et halvår siden ble hun partileder. Men Guri-effekten har uteblitt fullstendig for Venstre.

Publisert: Nå nettopp

I dette intervjuet tar Melby selvkritikk for at det har blitt mye av statsråd Melby, og mindre av partileder Melby siden hun i september i fjor tok over sjefsjobben i Venstre etter Trine Skei Grande.

Partiet, som ofte vaker rundt sperregrensen, ser foreløpig ikke noen stor Guri-effekt på meningsmålingene før valgårs-landsmøtet til helgen.

På pollofpolls.no har Venstre siden september hatt et gjennomsnitt på mellom 2,5 og 3,5 prosents oppslutning.

– Den suksessen tror jeg ikke kommer over natten, men jeg har fortsatt stor tro på at den skal komme, sier Guri Melby til VG.

I dette intervjuet sier Venstre-lederen også at hun frykter et stort nederlag på rusreformen.

SYNLIGE SKO: Guri Melby forteller om sine planer for å løfte Venstre. Hun møtte VGs to reportere iført gule joggesko med gull-besetning. Foto: Terje Bringedal, VG

Guri-effekten

– Du leder et stort departement. Du har vært nesten fast inventar på regjeringens pandemi-pressekonferanser. Hadde ikke du også trodd på en Guri-effekt?

– Jeg tror nok det kan hende at jeg har vært synlig som kunnskapsminister, men kanskje ikke synlig nok som Venstreleder. Corona-håndtering er ikke så veldig partipolitisk. Det har kanskje ikke gitt så stor tilbakebetaling i form av velgere til Venstre, svarer Melby.

Hun har iført seg svært synlige gule joggesko i møte med pressen ute i vårsolen i hovedstaden med nye Deichmanske bibliotek og Operaen som kulisser.

GURI-NETT: Klimaminister og Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn har med seg partilederen hvor enn han går. Foto: Terje Bringedal

Melby sammenligner skovalget med de gule fotballskoene som Kjetil Rekdal satte inn Norges straffemål med – mot Brasil i fotball-VM.

Hun er gjerne underdogen som vil utfordre de store – slik Rekdal og fotballandslaget gjorde i 1998.

Melby sier at Venstre må blankpusse partiprofilen enda mer for å kunne klatre over sperregrensen på fire prosent før valget.

– Dere har dårlig tid frem til valget?

– Mye kan skje på et halvt år. Det er store forflytninger blant velgerne. Hvis vi ligger på tre prosent, så har vi en del velgere vi skal hente. Samtidig vet vi at det er mange velgere som sitter på gjerdet. Vi ser at er det er et stort potensial. Historikken vår sier at vi sliter litt med å mobilisere mellom valg, men vi mobiliserer ofte godt i valgene.

PARTITRIO: Abid Raja, Guri Melby og Sveinung Rotevatn møtte mandag pressen i forkant av Venstres landsmøte. Foto: Terje Bringedal, VG

– Sveinung Rotevatn snakket om et Venstre med 10 prosents oppslutning da han lanserte seg selv som partileder?

– Jeg tror ikke han heller trodde at det skulle skje i valget i 2021.

– Tør du å ta slike tall i din munn?

– Da lager du fort dine egne nederlag, samtidig som du fort skaper begrensninger. Jeg ser som inspirasjon at flere liberale partier i Europa lykkes, selv etter å ha strevd. Vi ser det blant annet i Nederland, sier hun.

Det liberale partiet D66 fikk 15 prosent av stemmene og ble nest største parti i parlamentsvalget i Nederland i mars.

Frykter for rusreformen

Guri Melby har fremdeles tro på at man kan få til en rusreform, selv om Arbeiderpartiets landsmøte i helgen sa nei.

Rusreformen går fra straff til hjelp i ruspolitikken og vil avkriminalisere mindre brukerdoser av narkotika. Det betyr at det er forbudt, men ikke skal straffes.

– Jeg har ikke gitt helt opp håpet om at det går an å få til noe på rusreformen i denne stortingsperioden, men det ser litt mørkt ut, sier Melby.

– Det eneste positive med det er at det viser at Venstre har et oppdrag i norsk politikk. Du kan ikke kan lene deg på de store partiene for å få radikale endringer. Endringer som ikke alltid har flertall eller åpenbart er det smarteste valget hvis du vil vinne et valg, men som faktisk er det riktige.

SA NEI: Jonas Gahr Støre sa nei til regjeringens rusreform på Arbeiderpartiets landsmøte og fikk partiets støtte for hans synspunkt. Foto: Torstein Bøe, VG

Bent Høie har invitert Arbeiderpartiet til samtaler om reformen, men Melby sier at det er vanskelig å lage et kompromiss.

– Sliter Venstre med å skape resultater av sin politikk på viktige områder, som blant annet rusreformen?

– Det største nederlaget vil være dersom vi ikke får til en rusreform. Men det er vanskelig å lage et kompromiss. Enten er det avkriminalisering, eller så er det ikke det. Hvis vi ikke får til det blir jeg veldig skuffet, sier hun.

fullskjerm neste SOLBRILLER: Klimaminister Sveinung Rotevatn ser frem mot valget med speilblanke solbriller.

Venstre-nestleder og leder i programkomiteen, Sveinung Rotevatn, mener en krevende nær fortid er forklaringen på at partiet ikke har økt oppslutningen tross regjeringsdeltagelse og lederskifte.

– Det har vært noen turbulente år i partiet. Det vi ser på målingene våre, er at velgerne ikke har forlatt oss, men mange er usikre, de svarer «vet ikke». Jobben nå handler om å gjøre dem sikre, sier Rotevatn som i fjor lanserte seg selv som partilederkandidat uten synlig nordfjordsk beskjedenhet:

– Du sa at ti prosent var et mål da du lanserte deg selv i fjor. Hva sier du nå?

– Det mener jeg fortsatt må være et langsiktig mål å få til. Men jeg har også vært realistisk hele veien om at når vi ligger på tre prosent på målingene, så må vi ta en prosent om gangen. Det aller viktigste er å komme seg over sperregrensen ved det kommende valget.

– Hvorfor har dere ikke klart det til nå?

– Nei, altså, vi kan ikke gjøre noe annet enn å gjøre så godt vi kan. Vi må jobbe på. Så vet vi av erfaring at ting tar tid. Det tar tid å løfte opp fra et nivå som er for lavt. Vi vet også fra tidligere at partiet er flinke til å mobilisere i valgkamper.

Venstre-leder Melby legger ikke skjul på at ett års jobbing som skolestatsråd med pandemi, skolestengning og karanteneperioder har gått ut over jobben som partileder.

– Jeg skal innrømme at jeg hadde håpet å bruke mer tid på partipolitisk arbeid. Jeg har nok brukt det aller meste av tiden min på å være kunnskaps- og integreringsminister.