SLUTT PÅ UTEKOSEN: Den kommende uken vil kulde prege værforholdene landet over. Bildet er fra Frognerparken, Oslo, i april i fjor. Foto: Krister Sørbø

Sommeren utsatt: Snø og sludd til uken

Nord-Norge må ta støyten med snø og sludd den neste uken. Men også Sør-Norge kan se langt etter sommervarme.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

– Det blir en barsk start på mai i Nord-Norge, advarer vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.

Søndag ettermiddag skisserer hun værforhold lite ideelle for varmehungrige nordmenn den kommende uken.

– Norge blir liggende inne i den kalde luften, og den er det liksom ingen ende på. Nord-Norge må slite med sludd og snøbyger hele uken.

Nord-Norge får det tøffest, men også Sør-Norge kan forvente spredte byger, melder meteorologen. Størst sjanse for bygevirksomhet har Trøndelag og Møre og Romsdal, men det kan dryppe fuktighet fra himmelen sør for Stadt og Dovre også.

KALD MAISTART: Vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt varsler en kaldere maistart enn normalt for Norge. Foto: PRIVAT

Mer detaljert oppsummerer hun værforholdene frem til og med søndag 2. mai slik:

Nord-Norge: – Det ligger inne kaldluft og blir pålandsvind med sludd og snøbyger i perioder. Dette gjelder hele uken.

Midt-Norge: – Her skjer ikke så mye, men kan komme byger. Det er kald luft, men ikke så påtrykk med pålandsvind som lenger nord. Det vil bli perioder med oppholdsvær og helt sikkert sol innimellom også. Ikke mye nedbør.

Sør-Norge: – Det blir en rolig værtype, uten mye nedbør. Onsdag og torsdag skiller seg ut med antydning til regn. Det blir varierende skydekke.

Temperaturmessig blir det lite endringer annet enn at det kan bli litt kaldere utover uken.

Sørlandet blir varmevinner

– Det blir Nord-Norge som må ta vinterstøyten. Men det er ustabil luft i Midt-Norge også, så det kan komme en og annen byge, sier Wiberg entusiastisk.

– Hvordan er det å spå været?

– Kjempegøy! Jeg liker ikke at du sier «spå», forresten, men vi ser jo litt inn i fremtiden.

– Kan du si noe om hvordan været blir på 17. mai?

– Ha, ha, nei, det er helt uaktuelt! Det blir for langt frem i tid.

– Hvem får det varmest fremover?

– Det må være Sørlandet som ligger lengst sør. Men vi ligger inne i den kalde luften hele gjengen. Det er nordavinden som drar nedover og snakk om en arktisk luftstrøm.

Føreforholdene blir deretter. Sommerdekkskiftet kan drøyes, mener Wiberg.

– Det er ikke tiden for å skifte til sommerdekk i Nord-Norge, i alle fall. Folk nordpå er forresten flinke til å kjøre på vinterføre. Vi har mye lavere terskel for å sende ut farevarsel sørpå.

Spesialgrense for Oslo

Dette er grunnen til at Meteorologisk institutt sender ut farevarsel i Nord-Norge når det kommer 20 til 40 centimeter snø på 24 timer, mens grensen for Sør-Norge ligger på fem til 25 centimeter.

– Også har vi en egen Oslo-grense.

– Å? Hva ligger den på?

– I Oslo er det kaos når det er tre centimeter snø, så vi sender ut farevarsel allerede da. Men vi tar det litt på vær- og vinterdekksituasjonen, altså. Vi kan ikke bare følge reglene helt bastant. Faktisk må vi bruke hodet vårt, understreker Wiberg lattermildt og tilføyer:

– Mange tror at alt som trengs for å melde vær kan letes frem med maskiner, at man ikke trenger meteorologer lenger. Men jo da, dere trenger oss veldig fremdeles.

Det gjelder særlig farevarsel, mener hun. Av farevarsler har Meteorologisk institutt ute varsel om gress- og lyngbrannfare i Rogaland, Agder og på Østlandet. I fjor meldte Statens vegvesen om rekordmange stengte fjelloverganger i Nord-Norge og av Riksveg 7 Hardangervidda.

– Farevarsel blir mer og mer aktuelt med klimaendringene. Det blir mer og mer vær.

– Skiller uken vi nå går inn i seg fra normalen?

– Ja, det er mot normalt kaldt, avslutter Wiberg.

Gladmelding til allergikere

Tross kaldværet vil bjørkepollenspredningen fortsette på kraftig nivå på Øst- og Sørlandet. Bjørkepollen vil den kommende uken fortsette med spredning på Østlandet, Sørlandet og oppover langs kysten.

les også Pandemien stopper pollenflyktninger

– Men vi får ikke de ekstreme pollentoppene som vi hadde hatt om det var 20 varmegrader. Det blir ikke så høye mengder i starten som det vanligvis er når det er varmt, sier seniorforsker Hallvard Ramfjord hos Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

POLLENEKSPERT: Seniorforsker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund ved siden av vårens fiende for drøyt en million bjørkeallergiske nordmenn. Foto: Hermod Arne Ramfjord / PRIVAT

Ofte har Østlandet en varmeperiode i slutten av april, forklarer Ramfjord. Uten varmen vil bjørkesesongen strekke seg mer ut i tid. Dette er en gladmelding for folk som er disponerte for allergi.



Kritisk vippepunkt

Stor bjørkepollenmengde i luften gir sterkere allergisymptomer. Og jo sterkere symptomer, jo større fare er det for å trigge en sovende allergi.

– Mange går rundt som potensielle allergikere. Folk som vipper på kanten og eksponeres for store pollenmengder får ofte symptomer for første gang, sier Ramfjord.

Skjer det, er det ingen vei tilbake.

– Da har de blitt allergiker for livet. De har brutt en barriere og vil dermed reagere også neste år, selv om spredningen da kanskje ikke er så stor.

Slik sett er årets pollensesong lovende så langt. Ifølge Ramfjord går vi mot en sesong uten store bjørketopper, med mindre været snur innen en uke.

– Jo lengre tid det går med kjølig vær, jo mindre er sjansen for en gedigen topp.

Vanligvis varer bjørkesesongen fra tre uker til en måned. Mellom 17. til 20. mai skal det meste være over i Oslo. Jo lenger nord i landet man kommer, jo senere starter sesongen. I Finnmark starter bjørkeblomstringen i månedsskiftet mai/juni og er ferdig til 20. juni.