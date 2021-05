Krisepsykiater om Varhaugs metode: − Det er villet ondskap

Historien om hvordan psykolog Sverre Varhaug manipulerte og misbrukte pasienter over tre tiår, sjokkerer. – Noe av det verste jeg har sett, sier professor emeritus og krisepsykiater Lars Weisæth.

Weisæth har jobbet tett på mennesker i krise hele yrkeslivet. Varhaug-saken gjør dypt inntrykk:

– Jeg har ikke opplevd maken. Det er den tristeste saken jeg har vært borti, sier professor emeritus Lars Weisæth.

NØDVENDIG: – Denne historien fortjener å bli kjent. Som en advarsel – også utenfor landets grenser, sier professor emeritus Lars Weisæth. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Lørdag fortalte pasienten Jan i VG om hvordan psykolog Sverre Varhaug utsatte ham for overgrep og manipulasjon i år etter år.

Weisæth var sakkyndig da Høyesterett i 2002 behandlet den tredje og siste saken mot Sverre Varhaug. I mange år var han også psykiateren til pasienten Knut, som forteller sin historie i VGs podkast Dukkemannen.

Professoren kjenner derfor saken inngående.

– Jeg har aldri hørt om noen som har misbrukt faget sitt så systematisk overfor så mange over så lang tid. Det er en villet ondskap. Denne historien fortjener å bli kjent. Som en advarsel – også utenfor landets grenser.

BLE IKKE STOPPET: Sverre Varhaug ble dømt tre ganger for overgrep mot seks pasienter. Likevel fortsatte han å forgripe seg.

Betrodde stillinger

I ett år har VG har kartlagt hvordan psykolog Sverre Varhaug misbrukte stillingen sin overfor sårbare pasienter – og hvordan ingen klarte å stoppe ham.

Forbrytelsene skjedde da Varhaug hadde betrodde stillinger i det offentlige helsevesenet.

Han ble dømt tre ganger for overgrep mot seks pasienter. Likevel fortsatte han å forgripe seg.

Lars Weisæth mener det Varhaug gjorde mot ofrene sine, kan sidestilles med tortur.

– De fysiske overgrepene han begikk var svært brutale. Husk at ofrene hans var heterofile menn, og at de ble utsatt for homofile overgrep i en årrekke.

MANIPULASJON: Sverre Varhaug detaljstyrte livene til ofrene sine, mener psykiatriprofessor Lars Weisæth.

Skapte fiendebilde

Makten Varhaug fikk over ofrene sine, er skremmende, mener Weisæth.

Han sammenligner det med en gisselsituasjon:

– Varhaug skapte et fiendebilde av familie, venner og kjærester og fikk ofrene til å isolere seg. Samtidig fremstilte han seg selv som den eneste som kunne og ville hjelpe dem. Jeg er rystet over makten han fikk over ofrene sine. Han fikk dem til å be om å bli misbrukt. Og så skulle de føle takknemlighet etterpå – og flere av dem gjorde jo det.

Weisæth mener det bør bli en større bevissthet rundt makten psykologer og psykiatere kan få over klienter.

– Varhaug-saken illustrerer jo det i all sin grusomhet. Han detaljstyrte livene til ofrene sine og manipulerte dem inn i fortvilede avhengighetsforhold.

LÆRDOM: – Makten som kan oppstå i et terapirom, må aldri undervurderes, sier Lars Weisæth. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Forventer hjelp

I Norge er tilliten til myndighetene høy. Den tilliten har Varhaug utnyttet, mener Weisæth.

– Når du våger å legge deg på et operasjonsbord eller å åpne munnen hos tannlegen, er det fordi du forventer å bli hjulpet. Det er fordi du gjennom livet stort sett har møtt mennesker som vil deg vel.

Han tror mange kunne blitt offer for Varhaugs metoder.

– Det er lett å tenke at «Det der kunne ikke skjedd med meg». Men der må jeg si meg uenig. Det handler ikke om å være sterk eller svak.

Den makten som kan oppstå i et terapirom, må aldri undervurderes, sier Weisæth.

