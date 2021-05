BARNETOG OG KORPS I ETT: Her er skolekorpset på Sørburøy fra 17. mai feiringen i fjor. I år har to av elevene på bildet begynt på videregående, og vil dermed ikke være med i korpset på 17. mai. Foto: Terje Bringedal, VG

Slik blir 17. mai på den coronafrie øya

Mens Abid Raja advarte om at det ikke blir noen store samlinger på 17. mai, kan de som bor på Sørburøy fortsette 17. mai-forberedelsene som vanlig.

Av Lara Rashid

Forrige uke advarte kulturminister Abid Raja på en pressekonferanse om at 17. i år vil bli annerledes.

– Nå står jeg her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sa Raja.

Men på Sørburøy, som ligger i Frøya kommune i Trøndelag, blir 17. mai-feiringen som en tradisjonell feiring på øya. Det bor nemlig knapt 30 personer på øya.

– Vi skal fortsatt ha et 17. mai-tog sammen med korpset og de som bor her, sier Line Brendberg som er rektor på Sørburøy skole og leder for korpset.

VG var på øya i fjor og skrev en reportasje om feiringen.

TUBA: Alle de fire elevene på skolen spiller i skolekorpset ved Sørburøy skole. Foto: Terje Bringedal, VG

Rammes ikke av restriksjoner

De nasjonale retningslinjene sier nemlig at man kan være maks 200 personer på arrangementer utendørs, så lenge det er god avstand mellom kohortene.

På Sørburøy vil korpset på fire elever og to voksne gå fremst i toget. Elevene går alle på samme skole, og er en kohort. De voksne er ekteparet Line og Hans Olav Brendberg, som er lærere på skolen og en del av korpset.

– De som skal gå i toget er jo de som bor på øya, så det er jo innenfor arrangementsreglene. Da er det jo ikke så mange tilskuere igjen langs veien, men det hender noen springer ut av toget for å få et bilde, sier Brendberg med en lattermild stemme.

Det er kun når det kommer til servering av mat at arrangementet kanskje er litt annerledes enn tidligere.

– Vi må passe på at folk holder avstand når de setter seg ned for å spise, men ellers påvirker ikke pandemien feiringen vår, sier hun.

SKOLEKORPS: 17. mai-toget vil gå fra hurtigbåt-kaia til samfunnshuset. Da skal korpset både spillet i toget og oppe på samfunnshuset. Foto: Terje Bringedal, VG

Samspill og musikk

Korpset på Sørburøy består av hele skolen som igjen består av fire elever.

– Vi øver sammen etter skolen en dag i uken, i tillegg er korps integrert i musikkundervisningen som handler om samspill og musikk, sier hun.

Koret har øvd på sangene «California dreamin», «Sixteen tons», «Baby elephant walk», «Penguins on Parade», i tillegg til «Napoleons marsj» og «Norge i rødt hvitt og blått» som de vil spille mens de går fra hurtigbåt-kaia til samfunnshuset.

Korpset ble startet for 15 år siden av Line og Hans Olav Brendberg som flyttet til øya i 2005 for å jobbe som lærere.

– Jeg tok over som rektor etter hvert og tenkte mye på gode løsninger for hvordan undervise i de fagene som var praktiske og handlet om samspill, sier hun.

Både Line Brendberg og mannen hadde spilt i korps, og dermed fikk de ideen om å ha korps som fellesaktivitet for elevene på skolen. Akkurat nå består korpset av elever fra femte til åttende klasse.

– Nå har det yngste medlemmet i korpset fått en femårsmedalje for å ha vært med i korpset i fem år. Hun går i femteklasse og har spilt i korpset siden første klasse.

REKTOR OG KORPSLEDER: Line Brendberg plukket blomster fra skolen for å dekorere samfunnshuset. Bildet er fra 17. mai i fjor. Foto: Terje Bringedal, VG

Må bruke munnbind

Øya har vært fri for coronaviruset, og de som bor der har ikke merket mye til restriksjoner.

– Vi må jo bruke munnbind på butikken og på hurtigbåten for det er påbudt, men bortsett fra det har vi ikke merket mye til pandemien, sier Brendberg og legger til:

– Når det er påbud på munnbind fra kommunen, så følger vi det her på øya også.