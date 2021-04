CryptoLocker-angrep slo ut sykesignalanlegg i flere kommuner

Et dataangrep mot selskapet Nordlos kontor i Haugesund rammet også alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsningsleverandøren Vakt og alarm.

Av Pernille Solheim

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det førte til at sykesignalanlegget til en rekke omsorgsinstitusjoner i landet var nede for telling fredag.

– Utfordringene kom på fredag, og det er fremdeles ikke alt som er oppe, sier daglig leder i Vakt og alarm Lillian S. Lien til VG.

Hun legger til at backupsystemene deres ikke er rammet av viruset, men at også disse har noe begrenset funksjonalitet.

– Nordlo jobber kontinuerlig med å få opp alle systemer med full funksjonalitet.

Nordlo er Vakt og alarms datasenter.

Fredag snakket VG med daglig leder i Nordlo, Tore Solberg, som fortalte at dataangrepet ble oppdaget sent torsdag kveld.

Ifølge Lien berget Vakt og alarms kunder seg ved hjelp av backupløsningen og kommunens egne beredskapssystemer.

Mange steder er feilene nå delvis rettet opp.

– Det er litt mer manuelt enn hva det pleier å være. De får opp alarmkoder, men må mer manuelt slå opp i andre systemer for å finne detaljer om hvem varselet gjelder, opplyser Lien.

les også Eksperter tror på nye hackerangrep

Vet mer om konsekvensene mandag

Vakt og alarm opplever nå å ha kontroll på situasjonen, forteller Lien.

På spørsmål om dette kan ha ført til at noen som har trengt hjelp, ikke har fått det, svarer Lien at hun ikke har mottatt noen rapport om dette.

– Vi har snakket med alle kommunene hele veien, men det kommer nok til å være et klarere bilde av hvordan det har gått på mandag.

Nordlo ble utsatt for et CryptoLocker-angrep, som innebærer at de ble bedt om løsepenger for å få kontrollen tilbake.

De har ikke betalt, opplyser Solberg.

Nordlo har ifølge Solberg til hensikt å anmelde saken.