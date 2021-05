BEKYMRET: Advokat Gorm A. Grammeltvedt mener tilsynsmyndighetene snakker med pasienter og pårørende i for få saker. Foto: Roger Neumann

Helsepolitikere om tilsynssvikten: Uakseptabelt

For få varsler om alvorlige hendelser blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene, mener advokat Gorm A. Grammeltvedt. Nå krever flere helsepolitikere at Høie sørger for flere tilsyn og bedre oversikt.

Norske sykehus varslet Helsetilsynet om over 700 dødsfall og alvorlige hendelser i fjor. Forrige uke avslørte VG at bare ett av tre varsler ble fulgt opp med tilsyn.

– Når virksomheten selv mener det som har skjedd er så alvorlig at det bør varsles om til Helsetilsynet, er det bare helt unntaksvis at det ikke bør opprettes en tilsynssak hos statsforvalteren, sier advokat Gorm A. Grammeltvedt.

Han er selv tidligere avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn, som har det overordnede ansvaret for oppfølgingen av alvorlige hendelser i sykehusene og kommunen.

– Det er for få saker som blir utredet og vurdert. Dette kan også medføre at de helseforetakene som varsler, senker skuldrene og tenker at det som skjedde ikke var så alvorlig, mener han.

– Tydelig og negativt signal

Forrige uke fortalte VG historien om Even (34), som tok livet sitt etter å ha blitt skrevet ut fra rusbehandling i Helse Bergen under pandemien.

Saken ble først lagt vekk av Statsforvalteren i Vestland, som mente dødsfallet ikke trengte tilsynsmessig oppfølging. Da VG begynte å stille spørsmål om saken ti måneder senere, ble det opprettet tilsynssak. Den er fremdeles til behandling.

– Når en sak er varslet og er til behandling hos statsforvalteren, skjønner jeg godt at pårørende legger til grunn at det blir gjort en god vurdering av saken. Sånn er det ikke alltid, sier Grammeltvedt.

Advokaten tror det oppfattes som et tydelig og negativt signal når tilsynsmyndigheten mener det ikke er grunn til å undersøke en hendelse nærmere.

– Det kan føre til at færre saker varsles og at terskelen for å informere pasienter og pårørende om hendelser blir lagt for høyt.

SKREVET UT: Even tok sitt eget liv i april i fjor. Han ble bare 34 år gammel. Foto: Espen Rasmussen VG / VG

Sp: Trist at statsministeren er så lite ydmyk

Helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) reagerer på VGs avsløring:

– Det at Helsetilsynet har gjort så få stedlige tilsyn, og legger vekk så mange saker, mener jeg er uakseptabelt. Tilsynsordningene må fungere, for at vi skal kunne ha tillit til helsevesenet, sier hun.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvordan varsler om alvorlige hendelser blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene.

Statens Helsetilsyn sier at de har god oversikt over sine egne saker - men ikke over sakene de sendte videre til Statsforvalterne i hvert fylke. I fjor ble 441 varsler sendt til lokal oppfølging.

Heller ikke Statsforvalterne har en komplett oversikt over hvordan deres egne saker er behandlet, og må gå inn i hver enkelt sak for å undersøke.

Kjersti Toppe sendte tirsdag skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) i saken.

Her spør hun om regjeringen gjør nok for å sikre økt tilsyn ved alvorlige hendelser. Hun ber også regjeringen om å sørge for en nasjonal oversikt over hva som skjer med varslene.

– Jeg reagerer sterkt på disse sakene, og reagerte også på at Erna Solberg i Stortinget mandag sa at regjeringa la stor vekt på skjerme rus/psykiatri under nedstengningen, og at helseforetakene lyktes godt med det.

– Vi vet jo at det har ført til dødsfall, og det er bare trist at statsministeren er så lite ydmyk, sier Toppe.

VG har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som viser til helseminister Bent Høie.

REAGERER: Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) mener VGs avsløring viser at tilsynsmyndighetene ikke fungerer godt nok. Foto: Odin Jæger

Frp: Urovekkende og uakseptabelt

Også helsepolitisk talsperson i FrP, Morten Stordalen, mener regjeringen har gjort for lite i å sikre god oppfølging av alvorlige varsler.

– Det VG har avdekket om hvordan varsler om alvorlige hendelser blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene, er urovekkende og uakseptabelt. Jeg forventer at Bent Høie kommer på banen og tar grep.

Som VG skrev søndag er det ikke alltid at Helsetilsynet og Statsforvalteren snakker med pårørende eller pasient før de konkluderer i en tilsynssak.

– Det burde være en rutine i alle varslingssaker at Statsforvalteren kontakter pasient eller pårørende før saken blir avsluttet, sier Stordalen.

– Vi kan ikke forvente etter et dødsfall at pårørende som er i sorg skal kontakte tilsynsmyndighetene selv.

Han får støtte av helsepolititisk talsperson i Ap, Invild Kjerkol:

– Det snakkes for lite med pårørende før alvorlige varsler legges bort. Varsler fra helsepersonell, må tas på aller største alvor.

Høie: Vil følge opp

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at han vil følge opp sakene i neste etatstyringsmøte med Helsetilsynet . Likevel mener han at Norge har gode tilsynsordninger.

– Det ble gjennomført 8 stedlige tilsyn i 2020, som var et spesielt år. Til vanlig ligger tallet på 18-20 stedlige tilsyn i året. Er det godt nok?

– Jeg synes det er et lavt tall, men det er viktig at tilsynsmyndighetene gjør sine prioriteringer. Jeg forstår likevel godt at det kan være vanskelig for pårørende og pasienter som er hardt rammet å oppleve at tilsynsmyndighetene ikke har satt inn et arbeid for å utrede deres sak bedre.

– Helsetilsynet erkjenner at pasientsikkerheten og kontrollen er svekket under pandemien. Flere av Statsforvalterne sier at de har gjennomført færre tilsyn. Har tilsynsmyndighetene fungert godt nok under pandemien?

– Mitt inntrykk er at de har gjort mye - selv om de ikke har vært uberørt av å stå i en pandemi. Mye av dette arbeidet gjøres hos Statsforvalterne, som har vært i en krisesituasjon, sier Høie.

– Det er dessverre sånn at under en nasjonal helsekrise, som varer så lenge, vil ikke tilsynsmyndighetene være uberørt. Pandemien har gått ut over tilsynet også.