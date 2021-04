Faktisk.no: Ikke klart om nordmenn bruker mindre rusmidler

IKKE SÅ ENTYDIG: Et av hovedpoengene i et innlegg fra Senterpartiets Kjersti Toppe i Nettavisen 13. april er at Norge ligger under det europeiske gjennomsnittet for bruk av de fleste rusmidler, særlig blant de yngste. Det var ikke nødvendigvis helt riktig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB