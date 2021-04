TIL MINNE: Mange har lagt ned blomster og tent lys ved åstedet på Frogner der Fevziye Kaya Sørebø (51) ble drept. Foto: Jil Yngland

Frogner-drapet: Avdøde anmeldte drapssiktede i fjor sommer

I juli i fjor anmeldte nå avdøde Fevziye Kaya Sørebø (51) den drapssiktede mannen i slutten av 30-årene for skadeverk. Saken ble henlagt av kapasitetshensyn.

Det opplyser politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt til VG.

– Det foreligger en anmeldelse fra avdøde på siktede fra juli 2020 på noe skadeverk, jeg kan ikke gå så mye mer inn i det, men det er ikke konkludert med at siktede hadde gjort noe, sier politiadvokat Rita Parnas til VG.

Ifølge Parnas ble anmeldelsen henlagt av kapasitetshensyn.

Bistandsadvokat Ida Andenæs representerer familien til Sørebø, og ønsker ikke å kommentere anmeldelsen fra 2020.

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltheter ved saken per nå, sier hun.

VG har vært i kontakt med siktedes forsvarer Ole Petter Drevland som sier at han er ukjent med denne anmeldelsen.

Vil vurdere prejudisiell vurdering

Politiadvokaten opplyser at siktede fremdeles er lagt inn på psykiatrisk avdeling på sykehuset og trolig ikke vil bli avhørt i helgen.

– Det blir ikke noe avhør i helgen og antagelig ikke før han er tilbake. Vi har ikke fått anledning til å snakke med siktede, sier hun.

– Vil dere be om en prejudisiell vurdering av ham?

– Det er absolutt en av tingene som vi vil undersøke, men det er også avhengig av at vi får mulighet til å få kontakt med ham, sier Parnas.

Fevziye Kaya Sørebø (51) ble drept på Frogner i Oslo. Foto: Bjørnar Evenshaug

Økonomisk konflikt er hovedhypotesen

Politiet vil fredag ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet.

På VGs spørsmål om motiv svarer politiadvokaten imidlertid at det er umulig å ikke nevne den allerede kjente, økonomiske konflikten mellom siktede og avdøde.

– Det er hovedhypotesen. Men man er åpne for at det kan være flere involvert, selv om det ikke er ting som tyder på det nå, sier Parnas.

– Er det noe som har styrket denne hypotesen nå?

– Det har vært hovedhypotesen hele veien, og det er ingenting som har svekket den.

– Er det andre hypoteser?

– Det er ingen åpenbare andre hypoteser. Vi har andre hypoteser på blokken, men det er hovedhypotesen, sier hun.

– Varmt og godt menneske

Fredag ettermiddag opplyste politiet at det var tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (51) som ble skutt og drept på Frogner onsdag morgen. Venner beskriver henne som en et varmt og omsorgsfullt menneske.

– Det som gjør at dette treffer så hardt er det at hun var et ekstremt varmt og godt menneske. Hun var veldig til stede og veldig imøtekommende, sa Anniken Pettersborg til VG.

Ifølge VGs opplysninger jobbet Fevziye Kaya Sørebøe som statsautorisert tolk og oversetter. Hun hadde bodd i Norge lenge og var norsk statsborger, men ble født i Tyrkia.

Hun hadde en cand mag. i språk fra Universitetet i Oslo og har også utdanning fra NTNU. Fra 2018 til februar i år var hun ansatt som lektor ved universitetet OsloMet.

Sørebøe ble enke da hennes mann døde i 2018 og etterlater seg to tenåringsdøtre.