VIL HJELPE: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forteller at regjeringen vil gi opphold til en mindre gruppe ureturnerbare asylsøkere.

Gir opphold til eldre, ureturnerbare asylsøkere

Eldre, ureturnerbare asylsøkere som har vært mer enn 16 år i Norge, men som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, skal likevel få oppholdstillatelse.

Det har regjeringen kommet frem til som en engangsløsning, bekrefter KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– KrF har i lang tid vært opptatt av situasjonen til de lengeværende og ureturnerbare asylsøkerne i Norge. Dette er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet, sier Ropstad til VG.

Barne- og familieministeren fronter saken for regjeringen, selv om gjennomføringen ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende og disse menneskene burde få en avklaring. Derfor har vi jobbet for å få på plass en engangsløsning som sørger for å gi denne gruppen en mer forutsigbar fremtid og mulighet til å bli fullverdig del av det norske samfunnet, fortsetter han.

De «ureturnerbare» asylsøkerne, mennesker som har fått endelig avslag, men som av ulike årsaker ikke kan returneres til sin hjemland, kom i fokus i november 2019, da det ble kjent at biskop emeritus Gunnar Stålsett hadde gitt jobb til en asylsøker med endelig avslag, som ikke hadde arbeidstillatelse.

Den tidligere Oslo-bispen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel, og fikk en bot på 10.000 kroner.

Men på det tidspunktet fantes det allerede en mulig løsning for en del i denne gruppen:

I Granavolden-plattformen, som Høyre og Frp gikk med på da de tok KrF og Venstre inn i regjeringen, var det nemlig en avtale om å «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge».

20 ÅR I NORGE: Lula Tekle ble fratatt muligheten til å jobbe lovlig etter en regelendring i 2011.

Må søke før jul

Nå kommer et slikt «amnesti», som ifølge høringsnotatet vil omfatte omtrent 50 personer.

Forslaget innebærer at utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år, på nærmere bestemte vilkår skal få oppholdstillatelse i Norge. Engangsløsningen vil ikke gjelde for straffedømte.

For å få sin sak vurdert etter engangsløsningen, må den det gjelder selv be om det. Siste frist for å søke er 1. desember 2021. Bestemmelsen er midlertidig, og den vil bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte et forslag til engangsløsning på høring 24. februar 2020, med høringsfrist 6. april samme år. Regjeringen arbeider nå med å få på plass ordningen.

Like rettigheter

Personer som får opphold under denne ordningen vil få like rettigheter som andre som søker om opphold.

– Vi er veldig glade for at ordningen nå er klar slik at mennesker som har hatt livet på vent i mange år nå kan få en avklaring. Dette gjøres gjennom en endring av utlendingsforskriften og det vil derfor ikke bli fremmet sak for Stortinget om dette, sier Ropstad.

Regjeringens forslag gjelder altså en begrenset gruppe, men Ropstad sier at KrF vil jobbe for at også flere «ureturnerbare» får økte rettigheter i Norge.

– Mennesker som er ureturnerbare lever i en krevende situasjon med livet på vent. De ønsker å engasjere seg og bli en fullverdig del av samfunnet. I dag har de ikke tilgang til viktige tjenester og vi sier derfor i vårt nye program, som vedtas denne helgen, at vi vil gi lengeværende og ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid, skolegang og ordinær helsehjelp, sier Ropstad.

Lula Tekle (57), hushjelpen hos Gunnar Stålsett, sier til VG at hun vil søke opp opphold, dersom hun er kvalifisert til å få det.

– Tusen takk til regjeringen. Dette er en god nyhet, hvis det er riktig. Jeg må først finne ut hva ordningen betyr, men jeg har bodd i Norge i over 20 år på denne vanskelig måten, så jeg håper det faktisk kommer en løsning, sier hun.

Stålsett selv tar forbehold om at endringen faktisk gjennomføres, og mener det uansett kun vil være en halv seier for denne gruppen.

– Dersom dette faktisk stemmer, så er det på høy tid. Saken har versert lenge, og dessuten er gruppen det gjelder større enn dem som nå nevnes i dette forslaget. Jeg er glad for dem som oppfyller de litt kunstige kriteriene, men vil påpeke at mange faller utenfor selv om de lider samme nød, sier Stålsett.

– Kampen for en mer menneskelig og mer rimelig politikk for disse menneskene må derfor fortsette, legger han til.