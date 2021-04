Foto: Orkla

Tilbakekaller Orkla-produkter etter salmonella-utbrudd

Torsdag kveld opplyser Orkla om at de tilbakekaller alle Husk-produkter fra markedet etter salmonella-utbrudd og dødsfall i Danmark.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Orkla opplyser til VG at de tilbakekaller alle kosttilskudd og legemidler fra Husk fra markedet etter et salmonella-utbrudd i Danmark.

– Vi kan ikke ha usikkerhet rundt åre merkevarer. Derfor tilbakekaller vi nå alle Husk-produktene, sier Håkon Mageli, konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, til VG.

– Vi anbefaler forbrukerne som har produktene hjemme om å kaste disse, sier Mageli.

I Norge gjelder det kosttilskudd, mens det i andre land distribueres det også Husk-legemidler.

– Har dere kjennskap til at norske kunder har blitt syke?

– Nei, vi har ingen opplysninger om at norske forbrukere har vært skadelidende, sier Mageli.

Tre dødsfall knyttes til produktene

Tre personer er døde og 19 personer har vært innlagt i forbindelse med et salmonellautbrudd som knyttes til kosttilskuddet Husk, melder danske Statens Serum Institut torsdag.

– Det er første gang at vi har kunnet peke på et kosttilskudd som årsak til salmonellautbrudd, sa Luise Müller i SSI til DR torsdag ettermiddag.

Foreløpig er det ikke påvist noen sammenheng mellom dødsfallene og produktet, men de tre tilfellene knyttes alle til Husk-produktene.

Mageli forteller at Orkla nå vil gå gjennom innkjøps- og produksjonsrutiner.

– Vi vil gjøre alt i vår makt for at vi skal komme tilbake på markedet med dette produktet så snart som mulig.

Tilbakekalte produkter mandag

Allerede mandag ble det kjent at Orkla Health AS har trukket tilbake kosttilskuddet Husk Magebalanse Fiber Basic, et kosttilskudd som blant annet selges på apotek, merket best før dato den 09.2023 og batch nummer 505434. 2808 pakker av produktet er solgt i apotek i hele landet.

Nå trekkes altså alle Husk-produkter tilbake.

Dette er produktene som distribueres i Norge: