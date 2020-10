RASENDE: Roy Steffensen (Frp) er småbarnsfar og leder Stortingets utdanningskomité. Nå er han forbannet på kunnskapsminister og småbarnsmor Guri Melby for regjeringens kutt i støtten til private barnehager. Foto: Helge Mikalsen, VG

Frp-Roy om kutt for privat-barnehager: Giftpil fra regjeringen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) kutter i pensjonstilskuddet til private barnehager med 350 millioner. Det gjør småbarnsfar og Frp-topp Roy Steffensen forbannet.

– Guri Melby skyter her inn en giftpil inn i de private barnehagene. I en situasjon hvor nesten halvparten av private barnehager forventer underskudd i 2020, så er det sjokkerende at de foreslår å endre deler av inntektsgrunnlaget uten å se på hele finaniseringssystemet i en helhet, sier Steffensen som vanligvis er en støttespiller for regjeringen og som leder Stortingets utdanningskomité.

Han minner om at rundt halvparten av norske barn som er under skolealder, går i private barnehager.

– Jeg er enig i at private barnehager har fått for mye i pensjonstillegg, men de er underfinansiert på andre områder, og man er nødt til å se dette i en sammenheng, sier Steffensen.

Han kaller samarbeidet mellom stat, kommune og private barnehager for en svært vellykket velferdsreform som har bidratt til mangfold, valgfrihet og tilnærmet full barnehagedekning.

– Halvparten av norske barn går i private barnehager, og Frp frykter at dette kan bli begynnelsen på en lang rekke konkurser, som vil ramme titusenvis av norske barn og foreldre, advarer Roy Steffensen.

BARNEHAGEMINISTER: Guri Melby (V) begrunner kuttet til de private barnehagene med tidligere for mye utbetalt støtte i pensjonsutgifter. Her deltar hun i matpausen med barn i Ammerudlia barnehage i Oslo ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud, NTB

Kunnskapsminister Guri Melby begrunner kuttet i støtte med at 94 prosent av barnehagene har fått mer penger enn de har i pensjonsutgifter.

Hun viser til at de private barnehagene fikk nesten 1 milliard kroner for mye til pensjonsutgifter i 2017, og at det er rom for å redusere tilskuddet uten at det går utover pensjonsordningene til de ansatte.

I praksis vil regjeringen redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet fra 13 til 11 prosent.

– Vi skal ha et godt og mangfoldig barnehagetilbud, med små og store barnehager, og med gode arbeidsforhold for de ansatte. Justeringen i pensjonstilskuddet. påvirker ikke pensjonen til de ansatte i de private barnehagene. Det skal sikre at tilskuddet går til å dekke barnehagenes faktiske pensjonsutgifter, og ikke til å dekke andre kostnader eller til å øke overskuddet, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Skjermer enkeltstående barnehager

Hun vil også etablere en kompensasjonsordning for å verne de mest økonomisk utsatte private barnehagene for kuttet.

Selve kuttet i pensjonsstøtte er egentlig på hele 350 millioner, men for å «sikre et mangfoldig tilbud» vil regjeringen bruke 130 millioner kroner for å skjerme enkeltstående barnehager i 2021.

– Vi vet at enkeltstående og ofte små barnehager har mindre økonomisk handlingsrom. Endringen i pensjonstilskuddet kan bli mer krevende for disse enn for de som hører med i en kjede. Derfor vil vi skjerme disse i 2021, og legge opp til en toårig overgangsordning med gradvis nedtrapping av pensjonspåslaget, sier Melby.

Publisert: 07.10.20 kl. 11:13