UTÅLMODIG: Lege Trude Basso synes lite om at politikere blir vaksinert før kollegene hennes. Foto: Privat

Lege etter vaksinering av stortingspolitikere: − Ordentlig sint

Mens mange av Trude Bassos kolleger på St. Olavs hospital i Trondheim ikke er vaksinert, får stortingspolitikere tilbud om vaksine. Det får lege Basso til å se rødt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ble sint. Ordentlig sint, liksom. Det føltes så urettferdig.

Det sier Basso om øyeblikket da hun leste at stortingspolitikerne rykker frem i vaksinekøen. Rundt 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett vil onsdag og torsdag kommende uke få tilbud om vaksine.

– Politikerne har snakket om dugnad, men det ser ikke ut til at dugnaden holdt helt inn for alle. Jeg trodde bedre om regjeringen.

Hun er til vanlig overlege ved ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital, men har siden november hatt permisjon for å jobbe med e-Helse. Derfor er hun ikke vaksinert. Men det er det også mange av kollegene hennes ved sykehuset som ikke er.

Mandag skrev Adresseavisen at kun halvparten av de ansatte ved Helse Midt-Norge har fått første dose av koronavaksinen.

– I tillegg til helsepersonell er det også mange personer med økt risiko for å bli syke ellers i samfunnet som ikke har fått vaksinetilbud. Så skal friske, 30 år gamle stortingspolitikere få det? spør Basso på telefon til VG.

Hun understreker at hun uttaler seg på egne vegne, ikke som ansatt ved St. Olavs hospital.

– Utrolig demotiverende

– Men det er ikke snakk om mer enn noen hundre doser. Har det så mye å si?

– Det er sant, men det er utrolig demotiverende å få den beskjeden der i trynet når mange i helsevesenet som skal inn i en sårbar sommeravvikling fortsatt står uten vaksine, svarer legen.

Basso er medlem i Arbeiderpartiet, men ikke aktiv i partiet.

En av hennes partikolleger, Torstein Tvedt Solberg, er blant politikerne som har sagt at han vil takke nei til vaksinetilbudet. Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet har på sin side sagt at han vil takke ja:

– Dette gir ikke mening

Problemet, ifølge Basso, er at omprioriteringen bryter med rettferdighetsprinsippene i vaksinasjonen.

– Folk har akseptert at de må vente på å bli vaksinert fordi rekkefølgen har gitt mening for dem. Det gir mening at eldre og syke skal bli vaksinert først. Men dette gir ikke mening.

Etter at vaksinenyheten ble kjent fredag, opplyste statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet at politikervaksineringen vil skje av Forsvarets sanitet, og dermed ikke vil forsinke vaksinasjonsarbeidet i kommunene.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud

Det argumentet synes ikke Basso holder mål.

– Hvis det er forsvarets doser, så burde jo de som trenger dem mest i Forsvaret fått dem. Og hvis alle i risikogruppene i Forsvaret er vaksinert, så burde dosene gått inn i vaksinasjonsprogrammet i stedet.

Når statssekretær Korkunc konfronteres med dette, sier han at Forsvarets sanitet kun står for det praktiske rundt vaksineringen av politikerne.

– Dette er gjort for ikke å belaste vaksinasjonsarbeidet i kommunene, skriver han i en e-post til VG.

Regjeringen: Har prioritert vaksinering av helsepersonell

Til resten av legens uttalelser, sier statssekretæren at regjeringen er veldig opptatt av å beskytte helsepersonell som står i front.

– Derfor har vi hele veien prioritert vaksinering av helsepersonell i pasientnært arbeid. Ifølge tall fra FHI er 66 prosent av dem som jobber pasientnært vaksinert med første dose, og de kommende ukene vil sykehusene få en betydelig økning i vaksinedoser, skriver han i en e-post.

Korkunc påpeker at de fleste i risikogruppene snart er vaksinert, og at de derfor har valgt å vaksinere et begrenset antall samfunnskritisk nøkkelpersonell knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien og arbeide i konstitusjonelle organer.

– Dette inkluderer blant annet vaksinering av personer i Høyesterett, i regjeringen, på Stortinget, i Helsedirektoratet og FHI. Vi ønsker slik å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndteringen. Det blir derfor feil å kalle dette for «politikervaksinering», skriver statssekretæren.