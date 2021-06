Nakstad: − Pandemien er dessverre ikke helt over ennå

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad gleder seg over at stadig færre legges inn på sykehus, men mener pandemien ikke er helt over ennå.

Bakgrunnen for uttalelsen er FHI-overlege Preben Aavitslands Twitter-melding om pandemien søndag.

– Det var den pandemien, skrev Aavitsland, som mener det lave antallet coronainnlagte tyder på at pandemien snart er over for Norges del.

Antall innlagte på sykehus fortsetter å synke og er søndag med 65 innlagte, det laveste siden 3. november da det var 61 personer innlagt med covid-19-sykdom på sykehus.

– Gledelig nedgang

– Vi ser en fortsatt gledelig nedgang i innleggelsestallene, men pandemien er dessverre ikke helt over ennå selv om vi i Norge kan nyte godt av stadig lavere smittetall ettersom flere blir vaksinert, skriver assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG søndag.

I et intervju med VGTV utdyper han:

– Det er absolutt grunn til å glede seg over dette går riktig vei i Norge nå, for vi ser at innleggelsestallene går ned i hele landet. Dette følger jo utviklingen av smittetallene som også fortsetter å gå ned. Men helt ferdig er vi kanskje ikke ennå. Det er bare 22 prosent av befolkningen som har fått to doser vaksine, og vi vet at den indiske varianten, deltavarianten, sprer seg nå, blant annet i Storbritannia. Vi får ikke ordentlig god beskyttelse mot dette før enda flere har fått to doser.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Ola Vatn

Men ut i juli-august tror Nakstad vi vil ha veldig få smittetilfeller i Norge, og veldig få innleggelser og at vi enn så lenge er tilbake til en normal situasjon.

Også smittetrenden i landet er for øyeblikket synkende, ifølge oversikten til VG. Lørdag ble det registrert 168 nye smittetilfeller, fredag 303. Det er som regel lavere registrerte smittetall i helger enn ukedager.

– Jeg tror ikke vi kan si at pandemien er over i Norge før den er over i verden. Med det så mener jeg at vi må være forberedt på at det kan komme nye virusmutasjoner. De kan også komme til Norge. I fremtiden kan nok også folk bli smittet selv om de er vaksinert, og så må vi følge opp dem som ikke har fått vaksine, sier Nakstad som mener at vi ikke kan slutte å tenke på at det er en pandemi i verden ennå.

– Men forhåpentligvis blir livet i Norge mye mer normalt utover høsten. Og forhåpentligvis kan vi begynne på skole, universiteter, jobb og alt mulig i august, på en ganske normalt måte.

– Hva tenker du om uttalelsen til Aavitsland?

– Enkeltpersoner får mene det de vil på Twitter. Det er demokratiet vi lever i. Vi fra myndighetssiden i Helsedirektoratet har vært nøye med å fortelle folk at det fortsatt er viktig å følge råd og regler, fordi vi tar en ganske stor risiko nå med gjenåpningen – veldig mye kontakt mellom mennesker, sier Nakstad og peker på at det gjør at R-tallet automatisk blir høyere enn det ellers ville ha vært.

– Fortsatt balansegang

– Men samtidig blir flere vaksinert, og det trekker R-tallet nedover. Dette er en balansegang. Og foreløpig har regjeringens gjenåpningsplan fått denne balansen veldig godt frem. Man har klart å få ned smitten og samtidig gjenåpne mer og mer av samfunnet.

– Men det er fortsatt en balansegang. I hvert fall de fire til fem neste ukene vil vi nok se at dette må gjøres på en kontrollert måte. Og så, når alle har fått andre dose på sensommeren i september, er vi nok i en helt annen situasjon der det ikke er sikkert at vi har smittespredning i Norge, sett bort fra enkelt importtilfeller.