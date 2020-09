DRAP I OSLO: Oslo politidistrikt etterforsker en sønn i 40-årene for drap på sin egen mor. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Siktet for drap på mor: Vil kartlegge sønnens psykiske helse

Politiet vil kartlegge den drapssiktede mannen i 40-årenes psykiske helse. Han knytter seg til tid og sted for drapet på sin egen mor.

– Siktedes tidligere helsehistorikk er et tema i etterforskningen, og er noe vi vil jobbe med, sier påtaleansvarlig Ellisiv Bentdal i Oslo-politiet.

Mannen i 40-årene ble mandag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt to uker medieforbud, bekrefter Bentdal overfor Dagbladet.

Den drapssiktede mannen samtykket til fengsling, og fengslingsmøte ble derfor avholdt som en såkalt kontorforretning.

Han er siktet for drap på sin mor i 60-årene, som ble funnet død i sitt hjem i Oslo fredag.

Påtaleansvarlig i Oslo politidistrikt, Ellisiv Bentdal. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politiet rykket ut til kvinnens adresse fordi de hadde fått en melding fra legevakta i Oslo. Det skjedde etter at sønnen selv skal ha oppsøkt legevakta og kommet med opplysninger som gjorde at de ansatte ble bekymret for mannens mor.

Da legevakta selv ikke kom i kontakt med kvinnen i 60-årene, varslet de politiet, som rykket ut og fant kvinnen død.

Vil kartlegge psykisk helse

Påtaleansvarlig Bentdal bekrefter til VG at de vil gjennomføre en prejudisiell observasjon av den siktede mannen.

– Hans helse er noe vi vil jobbe videre med. Det ville vi ha gjort uansett i en slik type alvorlig sak, sier Bentdal.

En prejudisiell observasjon innebærer en foreløpig kartlegging av drapssiktedes psykiske helse, og vil være med på å avgjøre om det er behov for en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

FORSVARER: Marijana Lozic er forsvarer for mannen som er siktet for å ha drept sin mor i Oslo. Foto: Krister Sørbø/VG

Hans forsvarer Marijana Lozic, opplyste til VG søndag at hennes klient da ikke hadde tatt stilling til siktelsen, men at han har knyttet seg til tid og sted for drapet.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Lozic mandag.

Obdusert mandag

Påtaleansvarlig Bentdal ønsker ikke å kommentere hvordan kvinnen døde, men sier at det er foretatt obduksjon av avdøde mandag.

– Vet dere når kvinnen er drept?

– Vi vet ikke når dødstidspunktet er, det er noe vi må komme nærmere tilbake til, sier hun.

Hun sier at politiet har en pågående etterforskning, og at det fortsatt er mye som er uklart når det kommer til hendelsesforløpet.

– Nå vil vi blant annet avhøre vitner og gjennomføre tekniske undersøkelser, sier hun.

Hun kan ikke svare på om politiet har vitner til selve drapshandlingen.

