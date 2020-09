LEDER STIFTELSE: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman. Foto: Tore Kristiansen, VG

Shabana Rehman: Dannet stiftelse etter telefon fra Abid Raja

Shabana Rehman forklarer at hun dannet «Født Fri» etter å ha blitt oppringt av Abid Raja, og bekrefter at hun dro til London med Zahid Ali for å skrive skolerevy.

Det har stormet rundt komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman (44) denne uken, etter at regjeringen mandag kveld gikk ut med at de kutter støtten til «Født Fri».

Begrunnelsen skal være at stiftelsen, som skal «jobbe mot negativ sosial kontroll» i innvandrermiljøer, skal ha brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, ifølge en revisjonsrapport fra Ernst & Young (EY).

Var skeptisk

– Jeg tenkte meg nøye om da jeg ble spurt om å danne denne stiftelsen, for jeg visste det kunne bli tøft fordi det er et tøft felt. Det hadde jeg tidligere erfart.

– Hvordan ble stiftelsen dannet?

– Jeg ble oppringt av Abid Raja, som da var stortingsrepresentant. Han sa at regjeringen skulle bevilge midler til en organisasjon som skulle fremme innvandrerkvinners kamp mot sosial kontroll, og at han ville ha meg med.

Rehman sier at hun ble invitert med av Raja og daværende Venstre-leder Trine Skei Grande, sammen med samfunnsdebattant Amal Aden og filmskaper Iram Haq.

De tre inviterte stiftet foreningen sammen, men det er bare Rehman som har jobbet videre med den. Abid Raja bekrefter til VG at han var initiativtager, men påpeker at han ikke vet noe om den videre driften av stiftelsen.

TOK INITIATIV: Abid Raja serverer kaffe til Amal Aden, Iram Haq og Shabana Rehman under møtet der han tok initiativ til å danne et «Kvinneforum mot æreskultur». Foto: Mariam Butt / NTB

Ble ikke hørt

Rehman beskriver rapporten fra E & Y som hastverksarbeid og sier at intervjuene med revisjonsfirmaet var som en «Kafka-prosess», der deres tilsvar ikke er blitt tatt til følge.

– Jeg visste ikke at rapporten var ferdig engang, og ble varslet ved at du ringte meg fra VG. At jeg fikk en slik alvorlig beskjed via mediene var skuffende, men faktisk ikke overraskende, sier Shabana Rehman til VG.

– Jeg fikk vite om anonyme varslere mot stiftelsen gjennom en sak i Vårt Land, og så ble jeg varslet om granskingen gjennom en sak i NRK, utdyper hun under et intervju i den omstridte stiftelsens lokaler Vika i Oslo.

MØTTE VG: Shabana Rehman hadde med stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs under intervjuet med VG. Foto: Tore Kristiansen, VG

Holdt skriveseminar

Rehman forklarer at stiftelsen har mottatt fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2018, seks millioner i fjor, og tre millioner så langt i år.

Del to av årets tildeling, ytterligere tre millioner kroner, er blitt stanset av tildeler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), fordi stiftelsen ifølge anklagen har «brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring».

– Vi mener rapporten inneholder en rekke feil, og at den gjengir våre forklaringer på en uriktig og mangelfull måte, sier Shabana Rehman.

– Én av anklagene i rapporten er at du og Zahid Ali skal ha brukt nær 15.000 kroner på et tredagers skriveseminar på Son Spa Hotell, og at dere skal ha hatt dagpakke til spaanlegget. Er det riktig?

– Nei, det er feil. Vi valget det hotellet fordi det var midt mellom meg og Zahids hjem, og «dagpakken» på kvitteringen er betalingen for konferanserommet, ikke for spa.

– Men brukte dere spaanlegget?

– Nei, vi var ikke på spa. Jeg kan ha tatt en svømmetur i bassenget dagen etter seminaret, men vi jobbet med et manus hele helgen, og jeg har daterte manuskripter, sier Rehman.

Rehman har delt både kvitteringen og et bilde av Zahid Ali ved en whiteboard-tavle med VG.

SKRIVESEMINAR: Zahid Ali jobber med teksten til den nå famøse Stovnerrevyen. Her på Son-hotellet.

Forklarer London-turen

En annen del av rapporten viser til en tur til London med Zahid Ali, der det ifølge rapporten påløp «kostnader for til sammen kr 65.348 for et fem dager langt opphold (...) for blant annet reise, restaurantbesøk, hotellopphold og billetter til musikalen Thriller».

– Vi skulle jobbe med et nytt manus til Stovnerrevyen, et arbeid Zahid Ali jobbet gratis med i én måned fordi vi skulle til London. Vi ville få inspirasjon ved å se blant annet «Thriller». Utgiftene er også for to personer, sier Rehman.

– Hele denne reisen var dessuten dekket av ikke-statlige midler, så den ble altså ikke betalt med penger fra IMDi, noe vi forklarte til Ernst & Young og som vår revisor kan bekrefte, fortsetter hun.

– Rapporten viser også til at dere på samme tur var på konsert med a-ha?

– Konserten med a-ha var ikke planlagt, og den kostet ingenting. Zahid er venner med Magne Furuholmen som satte oss på gjestelisten, sier Rehman.

Hun har delt to bilder fra den kvelden i London med VG, ett som viser de to komikerne med vokalist Morten Harket, og ett av Ali og Magne Furuholmen.

BACKSTAGE: Shabana Rehman og Zahid Ali møtte Morten Harket.

Derfor jobbet de med revy

Flere av de angivelige uregelmessighetene i rapporten er knyttet til arbeidet med Stovnerrevyen 2019 og en dokumentarfilm om 2020-revyen, som lanseres digitalt denne uken.

– Hvorfor jobbet i det hele tatt to så profilerte komikere med en skolerevy, og hva hadde det med arbeid mot negativ sosial kontroll å gjøre?

– Stovner skole har svært mange elever med innvandrerbakgrunn som opplever nettopp negativ sosial kontroll, og det har vært tema i begge revyene. Dessuten var hovedpoenget at vi lagde en dokumentar om hele prosessen, og at budskapet dermed når enda bredere ut.

Denne dokumentaren er laget av Rehmans private foretak, Wanted Production Norway. Dette punktet forklarer Rehman med at de ikke fikk noen andre til å ta jobben, og at hun allerede hadde tillit hos både skoleledelsen og elevene som deltok.

REVY: Stovnerrevyen 2019 skapte heftig debatt, men årets revy er allerede blitt mye mer omtalt. Den lanseres digitalt denne uken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Båttur og innkjøp

Rehman forklarer at Født Fri fikk 700.000 kroner i støtte fra Scheiblers legat til arbeidet med skolerevyen, og at dokumentarfilmen om revyen har fått 800.000 kroner i støtte gjennom tildelinger fra Fritt Ord og andre legater.

– Hovedpoenget er at utgiftene til både dokumentaren og revyen er fra private støttespillere. Pengene vi fikk fra IMDi har gått til helt andre prosjekter.

– Men var den forskjellen tydelig nok markert i budsjettene deres?

– Ja, det var tydelig markert, fordi vi hadde egne prosjektregnskap. Født Fri fikk støtte fra både det offentlige og fra flere private aktører, og hadde mange ulike aktiviteter. Vi mener at Ernst & Young ikke har satt seg grundig nok inn i dette.

– Rapporten nevner en båttur til over 40.000 kroner, og innkjøp av mat fra restauranten Mr. India for over 50.000 kroner?

– Båtturen var team building for elevene som jobbet med skolerevyen, og for de frivillige. Det er riktig at fire av mine familiemedlemmer var med, men det var fordi de jobbet gratis for revyen, svarer Rehman.

– Matinnkjøpet høres voldsomt ut, men dette var jo mange ulike små innkjøp, og var overtidsmat til ansatte og frivillige. Dette er meldt inn og godkjent av revisor, det er ikke slik at jeg har dratt kortet vilt.

Tar kritikk for dronekjøp

Rehman forklarer innkjøp av teknisk utstyr til stiftelsen, deriblant iPhone, Apple Watch og en dyr Mac, som nødvendig utstyr for kulturproduksjonen som stiftelsen jobbet med.

Hun tar selvkritikk på ett punkt:

– Vi burde ikke kjøpt den av VG omtalte dronen til rundt 10.000 kroner. Den skulle vi bruke til å filme et prosjekt om å bringe innvandrerkvinner ut i naturen, men den er foreløpig blitt liggende ubrukt.

– Har dere hjulpet noen som opplever negativ sosial kontroll?

– Vi har hatt veldig mange ulike aktiviteter som har skapt mye debatt, deriblant den nevnte Stovnerrevyen. Vårt mandat var hele tiden å jobbe med kulturformidling og folkeopplysning.

– Jeg vil jobbe for å bedre rutinene, og jeg er lei meg for at vi ikke har vært bedre på det. Men jeg har ikke tenkt å gi opp dette arbeidet.

STIFTELSESMØTE: Abid Raja og daværende Venstre-leder Trine Skei Grande sammen med Shabana Rehman da stiftelsen ble dannet. Foto: Tore Meek / NTB

Raja: – Kvinnekamp

Abid Raja sier at Venstre ønsket å hjelpe kvinner med minoritetsbakgrunn til å organisere seg, slik at de kunne ta kampen mot negativ sosial kontroll på best mulig vis.

Derfor ble Venstres stortingsgruppe enige om å forsøke å forhandle inn en post i statsbudsjettet for 2018 med fem millioner kroner til en organisasjon som fokuserte på rettighetskamp blant jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

– Etter noen runder internt, tok jeg ansvaret med å kontakte kvinner med minoritetsbakgrunn som har gått i bresjen i kampen mot negativ sosial kontroll, og Shabana er utvilsomt én av dem, sier Raja til VG.

– Én av lærdommene fra den norske kvinnekampen er at det er viktig å stå sammen, organisere seg. Så, vi i Venstre ville samle flere med de samme gode hensiktene. Dersom det som nå kommer frem stemmer, så er det selvsagt skuffende for alle. Men det er en sak for dem som har forvaltet bevilgningen, altså IMDi, å følge opp.

